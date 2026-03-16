Polski kurort chce mieć swój symbol. Każdy może zaprojektować "Wiatraczka"

Nowy bohater miasta

Stawa Młyny to znak nawigacyjny, który zna każdy mieszkaniec Świnoujścia, a większość turystów ma go w swojej galerii zdjęć z wakacji. Teraz ma zyskać zupełnie nowe życie – w formie ożywionej postaci z ludzkimi cechami. Konkurs ogłoszony przez miasto zakłada stworzenie projektu figurki, która w przyszłości stanie się pełnoprawną rzeźbą.

Uczestnicy mają za zadanie nadać „Wiatraczkowi” oczy, uszy, nos, usta, a także ręce i nogi. Postać powinna być przyjazna, sympatyczna i na tyle charakterystyczna, by mogła stać się jednym z symboli Świnoujścia.

Kreatywność mile widziana, ale z umiarem

Choć zadanie brzmi jak świetna zabawa, organizatorzy podkreślają, że projekt musi być możliwy do wykonania w formie rzeźby. Dlatego lepiej unikać bardzo cienkich czy delikatnych elementów, które mogłyby sprawić problemy podczas montażu. Odpadają też wszelkie treści wulgarne czy erotyczne.

Prace można przygotować dowolną techniką, ale ostatecznie trzeba je przesłać w formacie PDF, w pionowym układzie A4 lub A3. Na projekcie musi znaleźć się również napis „WIATRACZEK”, najlepiej na tle, które zapewni dobrą czytelność.

Kto może wziąć udział i co można wygrać

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli 12 lat. Udział jest bezpłatny, a każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania projektów mija 27 marca 2026 roku.

Komisja konkursowa oceni zgodność z tematem, kreatywność i ogólne wrażenie estetyczne. Zwycięzca otrzyma 2000 zł, a jego nazwisko zostanie umieszczone na przyszłej rzeźbie wraz z informacją o autorstwie projektu. O wygranej laureat zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo.

Jak zgłosić projekt?

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujście – mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie: 91 321 56 23.

Wygląda na to, że „Wiatraczek” ma szansę stać się nową miejską gwiazdą. Teraz wszystko w rękach kreatywnych mieszkańców i fanów Świnoujścia.

