W Szczecinie już je widać! Kolorowe kwiaty oznaczają tylko jedno

Krokusy w Szczecinie zapowiadają wiosnę

Pojedyncze okazy można już zauważyć w kilku charakterystycznych punktach miasta, takich jak Aleja Kwiatowa, Wały Chrobrego, nadodrzańskie bulwary, Jasne Błonia czy prywatne ogrody mieszkańców. W tym sezonie krokusy zakwitły z opóźnieniem, co jest bezpośrednim skutkiem przedłużających się mrozów hamujących rozwój roślin. Mimo że obecnie są to tylko nieliczne, delikatne kwiaty, eksperci od zieleni i entuzjaści przyrody nie mają wątpliwości: już za kilka tygodni Szczecin ponownie utonie w morzu barwnych krokusów.

Jasne Błonia w Szczecinie słyną z krokusów

Pielęgnowanie tych roślin stało się w Szczecinie wieloletnią tradycją. Krokusy to nie tylko ozdoba przestrzeni publicznej, ale wręcz nieoficjalny symbol nadejścia wiosny w stolicy Pomorza Zachodniego. Największą sławą cieszą się oczywiście Jasne Błonia, gdzie każdego roku rozkwitają setki tysięcy tych kwiatów, tworząc malownicze dywany, które przyciągają rzesze fotografów, spacerowiczów oraz turystów. Z biegiem lat rośliny te zaczęły ozdabiać również inne rejony miasta, co jest zasługą zarówno oficjalnych nasadzeń, jak i oddolnych działań mieszkańców dbających o swoje przydomowe ogródki i osiedlowe zieleńce.

Co warto wiedzieć o krokusach?

Krokusy (Crocus) należą do rodziny kosaćcowatych i są niewielkimi roślinami cebulowymi. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo wczesny okres kwitnienia – nierzadko przebijają się przez topniejący śnieg, gdy tylko nadejdą pierwsze cieplejsze dni. Można je spotkać w różnorodnej palecie barw: od czystej bieli, przez słoneczną żółć, aż po głębokie odcienie fioletu. Ze względu na swoją odporność na niskie temperatury, łatwość w uprawie oraz szybkie tempo rozrastania się, idealnie nadają się do miejskich przestrzeni zielonych. Choć kwitną krótko, robią to niezwykle efektownie, dzięki czemu zyskały miano jednego z najbardziej znanych symboli wiosny na całym kontynencie europejskim.

Szczecin czeka na krokusowy spektakl na Jasnych Błoniach

Na prawdziwy wybuch kolorów musimy jeszcze odrobinę poczekać, jednak te pierwsze pąki to wyraźny sygnał, że zmiana pór roku zbliża się wielkimi krokami. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, już za kilka tygodni Jasne Błonia i pozostałe tereny rekreacyjne Szczecina ponownie pokryją się barwnymi krokusowymi dywanami, budząc podziw zarówno u lokalnej społeczności, jak i przyjezdnych.

Tymczasem warto wykorzystać wolny czas na spacery i poszukiwanie tych pierwszych, delikatnych zwiastunów wiosennego przebudzenia. To właśnie one dają nam najpiękniejszą obietnicę, że po długich miesiącach chłodu w końcu nadchodzą cieplejsze dni.

23