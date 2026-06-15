Gdy zajrzeli do auta, dosłownie oniemieli. Policyjna interwencja zaskoczyła nawet doświadczonych funkcjonariuszy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-15 18:30

Samochód jadący zygzakiem przez centrum Szczecina od razu zwrócił uwagę policjantów. Jednak to, co zobaczyli po zatrzymaniu pojazdu, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. W bagażniku – dwóch mężczyzn. W środku – kolejnych sześciu. A kierowca? Pijany.

Niebezpieczna jazda po centrum miasta

Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie patrolowali centrum, gdy zauważyli osobówkę jadącą wyraźnym zygzakiem. Auto nie trzymało pasa, a tor jazdy wskazywał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu lub mieć poważne problemy z koncentracją.

Gdy policjanci podjechali bliżej, zauważyli coś jeszcze bardziej niepokojącego – w bagażniku siedziało dwóch mężczyzn. To wystarczyło, by natychmiast zatrzymać pojazd do kontroli.

Osiem osób w osobówce

Po otwarciu drzwi okazało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej absurdalna. W środku auta podróżowało łącznie aż osiem osób – znacznie więcej, niż dopuszczał dowód rejestracyjny.

Dwóch pasażerów siedziało w bagażniku, pozostałych sześciu w kabinie. Policjanci nie kryli zaskoczenia.

Polecany artykuł:

Pracowali i mieszkali razem. Gdy się pokłócili, doszło do tragedii. Adam B. chw…

Kierowca pijany

Badanie alkomatem szybko wyjaśniło, dlaczego auto poruszało się tak niebezpiecznie. Pierwszy pomiar wykazał 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ponad promil.

Mężczyzna natychmiast stracił prawo jazdy, a policjanci rozpoczęli wobec niego dalsze czynności.

Skrajna nieodpowiedzialność

Policja przypomina, że:

  • prowadzenie pod wpływem alkoholu to jedno z najpoważniejszych zagrożeń na drodze,
  • przewożenie większej liczby osób niż dopuszczalna może skończyć się tragedią,
  • kierowcy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów – bo takie zachowania mogą zakończyć się dramatem.

Osiem osób w jednym aucie
Galeria zdjęć 4
Czy zdałbyś po latach egzamin na prawo jazdy? Te przepisy się zmieniły
Pytanie 1 z 12
O jakim odstępie należy pamiętać przy wyprzedzaniu rowerzysty?
Piraci drogowi w Zachodniopomorskiem. Ich wyczyny budzą grozę!
kontrola drogowa
Policja
pijany kierowca