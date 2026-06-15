Pracowali i mieszkali razem. Gdy się pokłócili, doszło do tragedii. Adam B. chwycił za nóż

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-15 17:15

Razem pracowali i mieszkali w jednym lokalu udostępnionym przez pracodawcę. Wspólne biesiadowanie przy alkoholu doprowadziło do awantury, a w efekcie - do ogromnej tragedii. W pewnym momencie – jak ustalili śledczy – 37‑letni Adam B. chwycił nóż i zadał koledze cios w klatkę piersiową. Pokrzywdzony zmarł na miejscu. Teraz sprawca odpowie za to przed sądem.

Kajdanki
Autor: Pixabay.com

Dramatyczny finał alkoholowej awantury

Do zdarzenia doszło 12 grudnia 2024 r. w mieszkaniu przy ul. Pięknej w Szczecinie. Obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu, gdy doszło do ostrej wymiany zdań. Według ustaleń prokuratury to właśnie wtedy Adam B. sięgnął po nóż i ugodził nim współlokatora w klatkę piersiową.

Cios okazał się śmiertelny. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie.

Śledczy odtworzyli przebieg zdarzeń

Prokuratura Rejonowa Szczecin–Zachód ustaliła, że mężczyźni mieszkali razem w lokalu służbowym. W toku śledztwa wobec Adama B. stosowano tymczasowy areszt. Jak się okazało, był on wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

– Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że oskarżony zadał pokrzywdzonemu cios nożem, powodując obrażenia skutkujące jego zgonem - tłumaczy prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - W chwili zdarzenia obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu.

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Niespójne wyjaśnienia oskarżonego

Podczas przesłuchań Adam B. nie przyznał się do winy. Twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, a jego wyjaśnienia – jak wskazuje prokuratura – były sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym.

– Oskarżony nie współpracował z organami ścigania. Jego relacje były niespójne i nie korespondowały z materiałem dowodowym - dodaje prok. Szozda.

Grozi mu dożywocie

Do sądu trafił już akt oskarżenia. Adam B. odpowie za zabójstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego. Za ten czyn grozi kara minimum 10 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

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