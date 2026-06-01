"Perła Dunaju" za grosze. Poznaj tani patent na zwiedzanie europejskiej stolicy

Tanie zwiedzanie Budapesztu zamiast autobusu wycieczkowego

Przyjezdni często decydują się na kosztowne wycieczki specjalnymi autobusami lub drogie rejsy rzeczne. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ zwiedzanie największych atrakcji Budapesztu można podziwiać bez obciążania portfela. Zwykła sieć transportu zbiorowego w tym mieście pozwala zamienić rutynowy przejazd w fascynującą wyprawę turystyczną.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Zabytkowe tramwaje w centrum Budapesztu

Serce Budapesztu oplata sieć tras obsługiwanych przez charakterystyczne, żółte tramwaje. Starsze modele wagonów generują specyficzny hałas na łukach torowisk, budując unikalną atmosferę podróży. Przejazd takimi liniami stanowi doskonałą okazję do obserwacji miejskiego zgiełku z bardzo bliska.

Linia tramwajowa nr 2 wzdłuż Dunaju

Przejazd wzdłuż Dunaju zapewnia niezapomniane widoki, a turyści szczególnie chwalą sobie trasę oznaczoną numerem 2. Wiele osób uznaje ten szlak za najatrakcyjniejszy na całym kontynencie, choć równie chętnie wybierane są połączenia o numerach 19, 23, 47 oraz 49. Pasażerowie mają okazję zobaczyć następujące miejsca:

masyw Góry Gellerta,

zamek królewski,

zabytkową halę obok placu Fővám,

imponującą siedzibę węgierskiego parlamentu.

Wszystkie te obiekty są na wyciągnięcie ręki przy zakupie standardowego biletu.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Ceny biletów komunikacji miejskiej w Budapeszcie

Opłaty za przejazdy w stolicy Węgier należą do bardzo umiarkowanych i nie zniechęcają odwiedzających. Cennik miejscowego przewoźnika prezentuje się niezwykle korzystnie dla obcokrajowców:

uprawnienie na dwadzieścia cztery godziny kosztuje 2750 forintów, czyli blisko 30 złotych,

wariant ważny przez trzy doby to wydatek rzędu 5750 forintów, co daje około 63 złote.

Kupujący zyskują w ten sposób pełny dostęp do podziemnych kolei, sieci autobusowej, linii tramwajowych oraz transportu wodnego.

Rejs statkiem po Dunaju w cenie biletu

Miejski przewoźnik oferuje również regularne przeprawy statkami pasażerskimi. Miejskie promy dobijają do brzegów w wielu kluczowych punktach miasta, umożliwiając sprawne przemieszczanie się między dzielnicami. Stanowi to świetną alternatywę dla drogich wycieczek, gwarantując niesamowite wrażenia wzrokowe prosto z pokładu jednostki pływającej.

Najstarsza linia metra M1 w Europie

Wspomniana taryfa upoważnia pasażerów do skorzystania z historycznego systemu kolei podziemnej. Podróż pierwszym wybudowanym na starym kontynencie odcinkiem metra dostarcza wyjątkowych przeżyć. Niewielkie pojazdy, specyficznie obniżone platformy przesiadkowe oraz historyczna architektura przystanków skutecznie przenoszą pasażerów do minionej epoki.

Zalety komunikacji miejskiej w stolicy Węgier

Wybór publicznego transportu podczas wizyty w węgierskiej metropolii ma wiele racjonalnych uzasadnień. Pasażerowie zyskują liczne korzyści podczas całego urlopu:

ogromna oszczędność pieniędzy, pozwalająca zachować fundusze na inne atrakcje,

gęsta siatka połączeń dostępna do bardzo późnych godzin nocnych ,

, całkowita niezależność w bieżącym planowaniu trasy podróży,

możliwość bezpośredniego obcowania z autentyczną, lokalną społecznością,

spektakularne panoramy miasta dostępne wprost ze środków transportu.

52

Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie