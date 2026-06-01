Gigantyczna inwestycja za 300 milionów złotych. To będzie największe centrum zabiegowe dla dzieci w Polsce

Budowa przy ulicy Unii Lubelskiej. Nowe Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci w Szczecinie

Wydarzenie zorganizowano na działce należącej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Unii Lubelskiej. W tym miejscu wzniesiony zostanie pięciokondygnacyjny gmach mający diametralnie zrewolucjonizować standardy leczenia najmłodszych chorych w całym województwie zachodniopomorskim.

Na szczycie gmachu zaprojektowano lądowisko dla helikopterów ratunkowych, natomiast najniższy poziom zajmie nowoczesny dziecięcy SOR. W strukturach budynku zaplanowano utworzenie klinik chirurgii onkologicznej, urologii oraz ortopedii, a całość uzupełni strefa operacyjna wraz z oddziałem anestezjologicznym.

Profesor Tomasz Byrski pełniący funkcję prorektora do spraw klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wyraźnie zaznaczył w swoim wystąpieniu, że „To będzie największe centrum pediatryczne zabiegowe w Polsce”. Zwrócił on również uwagę na fakt, iż powstająca placówka zagwarantuje nie tylko realizację samych operacji, ale zapewni też kompleksową diagnostykę oraz dostęp do oddziałów intensywnej terapii.

Infrastruktura Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Podziemne tunele połączą budynki

Harmonogram prac zakłada realizację całej inwestycji w czasie około osiemnastu miesięcy. Teren dotychczasowego parkingu zostanie wykorzystany pod budowę dwóch specjalnych korytarzy podziemnych łączących nowy obiekt z historycznymi zabudowaniami szpitala. Wschodni trakt posłuży do bezpiecznego przemieszczania dorosłych odbieranych z helikopterów medycznych, podczas gdy małoletni pacjenci zostaną od razu skierowani do specjalistycznego oddziału ratunkowego na poziomie zero.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 1 doktor habilitowany Konrad Jarosz stwierdził, że projekt ułatwi codzienną pracę medyków, dodając „Ta inwestycja rozwiązuje kilka problemów, m.in. z funkcjonującym obecnie naziemnym lądowiskiem”.

Dyslokacja wybranych oddziałów dziecięcych do nowoczesnego gmachu umożliwi kompleksowe wyremontowanie historycznych przestrzeni szpitalnych. W dotychczasowych lokalizacjach skoncentrowana zostanie przede wszystkim specjalistyczna opieka nad pacjentami z cukrzycą oraz osobami zmagającymi się z chorobami rzadkimi.

Finansowanie Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego. Setki milionów złotych z Funduszu Medycznego

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na dokładnie 296 milionów 950 tysięcy 500 złotych, przy czym wzniesienie samego głównego gmachu i lądowiska wyceniono na przeszło 200 milionów. Pieniądze na ten cel zostały wygospodarowane z zasobów rządowego Funduszu Medycznego, a ściślej mówiąc z dedykowanego subfunduszu infrastruktury krytycznej.

Szef placówki doktor Jarosz wskazał na ciągłą przychylność Ministerstwa Zdrowia, które wspierało inicjatywę bez względu na zmianę opcji rządzącej w kraju. Za kompleksową realizację budowy odpowiada przedsiębiorstwo ADAMIETZ, a finał wszystkich robót wyznaczono w harmonogramie na grudzień 2027 roku.

Kapsuła czasu wmurowana w fundamenty. Niezwykły list szczecińskiego ucznia

Zanim dokonano oficjalnego wmurowania aktu erekcyjnego, piętnastoletni Stanisław ze szczecińskiej Szkoły Podstawowej numer 48 publicznie odczytał specjalny „list dla przyszłości”. Ten unikalny dokument został następnie starannie ukryty we wnętrzu pamiątkowej kapsuły czasu.

W swoim odręcznym tekście uczeń zamieścił między innymi następujące, niezwykle wzruszające słowa.

„To, co robimy, świeci dalej, niż nam się wydaje. Tak jak światło gwiazdy dociera do nas po latach. Kiedy otworzycie tę kapsułę, za 100 lat (…) może w tym szpitalu lekarze codziennie będą walczyć o ludzkie zdrowie, wykorzystując najnowsze zdobycze medycyny.”

Ten niezwykle wymowny i symboliczny krok młodego mieszkańca Szczecina dobitnie udowodnił, że budowany kompleks medyczny będzie bezcennym wsparciem dla wielu następnych generacji pacjentów.

