Nowoczesne roboty na oddziałach szczecińskiego szpitala. Ułatwią pracę pielęgniarkom

Nowoczesne wsparcie dla medyków ze Szczecina

Roboty pielęgniarskie zadebiutowały w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, a także w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej. Jak zaznacza Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki, maszyny te nie mają na celu wyeliminowania czynnika ludzkiego, lecz przejęcie części rutynowych obowiązków.

Dzięki takiemu wsparciu lekarze oraz pielęgniarki zyskują dodatkowy czas, który mogą przeznaczyć na bezpośrednią pracę z pacjentami.

– Roboty nie zastępują personelu, lecz stanowią jego wsparcie, przejmując część powtarzalnych zadań związanych z edukacją pacjentów, monitorowaniem ich stanu oraz organizacją pracy oddziału –

Roboty w Szczecinie kupione za miliony z KPO

Na zakup siedmiu robotów placówka przeznaczyła 2 miliony 547 tysięcy złotych, wykorzystując środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jest to fragment większej inwestycji, w ramach której USK nr 2 dostał 80 milionów złotych z funduszy przeznaczonych dla szpitali Krajowej Sieci Onkologicznej.

Obecnie na oddziałach funkcjonują trzy maszyny:

robot asystujący na oddziale chirurgii,

robot pełniący funkcję „trenera chodzenia” na chirurgii,

robot asystujący na oddziale urologii.

Pozostałe urządzenia mają zostać wdrożone w nadchodzących tygodniach.

Wsparcie dla oddziałów w Szczecinie

Nowoczesne roboty zasilą również Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt. Szpital zaopatrzył się łącznie w:

trzy maszyny asystujące,

dwóch „trenerów chodzenia”,

dwa roboty wykorzystujące światło UV do dezynfekcji, które będą oczyszczać sale i korytarze z drobnoustrojów.

Urządzenia te zostały stworzone po to, aby przejąć od personelu najbardziej czasochłonne obowiązki.

Roboty monitorują pacjentów na szczecińskich Pomorzanach

Wprowadzenie nowych maszyn ma przyczynić się do podniesienia skuteczności procesu leczenia. Ich zadania to m.in.:

przenoszenie materiałów medycznych,

przekazywanie instrukcji i komunikatów pacjentom,

sprawdzanie poziomu bólu po zabiegach,

pomoc w przygotowaniach do operacji,

prezentacja materiałów wideo z zakresu rehabilitacji.

Maszyny udostępniają również materiały rozrywkowe i multimedialne, co pozwala zmniejszyć napięcie i stres towarzyszący hospitalizacji.

– Wyświetlają również filmy instruktażowe z zakresu rehabilitacji pooperacyjnej, wspierając pacjentów w bezpiecznym powrocie do sprawności –

Innowacje medyczne w szczecińskim szpitalu

Szpital na Pomorzanach wyrasta na jedną z najbardziej nowoczesnych placówek w tym rejonie. Nowo zakupione roboty nie tylko ułatwią codzienne funkcjonowanie oddziałów, ale też podniosą standardy opieki oraz zwiększą wygodę leczonych tam osób.

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