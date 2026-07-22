Chwile grozy w tunelu w Świnoujściu. Kierowca nagle zatrzymał BMW i położył się na poboczu

Mężczyzna wysiadł z BMW i położył się na poboczu

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 20 lipca, zaraz po godzinie 21:00. Świadkowie relacjonują, że kierowca BMW zjechał na bok tunelu, zatrzymał się, wysiadł z pojazdu, po czym położył się bezpośrednio na ziemi. Okoliczności były wyjątkowo niebezpieczne ze względu na panujące natężenie ruchu – każda nieprzewidziana przeszkoda w tak newralgicznym punkcie rodzi ryzyko kolizji.

Na całe szczęście reakcja innych uczestników ruchu była wzorowa. Pozostali kierowcy bezzwłocznie opuścili swoje samochody, ruszyli z pomocą do poszkodowanego i zawiadomili odpowiednie służby.

Interwencja służb ratunkowych. Mężczyzna trafił do szpitala

W krótkim czasie na miejsce zdarzenia w tunelu dotarły jednostki policji, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany kierowca był przytomny, lecz w stanie znacznego osłabienia. Ustalono, że mężczyzna nagle zasłabł podczas prowadzenia samochodu i nie był w stanie kontynuować podróży. Został przetransportowany karetką do placówki medycznej w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki.

Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska dziękuje za pomoc

Zdarzenie spotkało się z odzewem w sieci. Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, zamieściła na swoich profilach w mediach społecznościowych wpis opisujący sytuację. Komunikat ten zyskał dużą popularność wśród lokalnej społeczności.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie

„Nietypowa sytuacja w tunelu. Kierowca zasłabł i po chwili położył się obok swojego samochodu. Na szczęście natychmiast zareagowali kierowcy przejeżdżających aut, którzy ruszyli z pomocą. Z całego serca dziękuję tym, którzy nie przejechali obojętnie, zatrzymali się szybko i pomogli temu człowiekowi"

Utrudnienia w ruchu szybko zażegnane

Incydent spowodował przelotne problemy z płynnością jazdy oraz korek na trasie przez tunel. Niemniej, dzięki sprawnemu działaniu służb, ruch pojazdów powrócił wkrótce do normy. Społeczność lokalna doceniła natychmiastową interwencję naocznych świadków, która najpewniej zapobiegła poważniejszemu nieszczęściu. Komentujący wpis prezydent miasta wielokrotnie podkreślali wagę obywatelskiej postawy i empatii okazywanej w sytuacjach zagrożenia na drodze.