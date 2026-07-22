Urlopowicze w Kołobrzegu, nie mam dla was dobrych wieści na sam początek. Trzeba to powiedzieć wprost: środa i czwartek, 22 i 23 lipca, to będą dni, które lepiej spędzić z dala od plaży. W środę termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej. Wszystko przez silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość blisko 8 m/s. Do tego dojdą jeszcze słabe, ale uciążliwe opady deszczu. Niestety, to nie koniec złych wiadomości.

W czwartek pogoda się załamie. I to mocno. Zrobi się jeszcze chłodniej, z temperaturą ledwo przekraczającą 16 stopni, a wiatr utrzyma swoją siłę. Co gorsza, prognozowane są intensywniejsze opady deszczu. To będzie najgorszy dzień w całym prognozowanym okresie. Zdecydowanie nie na plażowanie.

Wyższe temperatury wrócą w weekend

Na szczęście już od piątku aura zacznie się gwałtownie poprawiać. Wiatr wreszcie odpuści, jego prędkość spadnie o ponad połowę. A co najważniejsze – przestanie padać! Niebo zacznie się przejaśniać, a temperatura podskoczy do prawie 19 stopni. Poczujemy wyraźną ulgę. To będzie zapowiedź prawdziwego, letniego uderzenia, które nadejdzie w weekend.

Prawdziwe lato, na które wszyscy czekają, nadejdzie w sobotę. Termometry poszybują w górę aż do 23 stopni Celsjusza! To będzie najcieplejszy dzień w prognozie. Wreszcie! Mimo że słońce może czasem chować się za chmurami, to i tak poczujemy przyjemne, wakacyjne ciepło. Wiatr pozostanie łagodny. W niedzielę pogoda lekko się uspokoi, temperatura spadnie do około 21 stopni i może pojawić się niewielki deszcz, ale to już nie będzie to samo, co na początku tygodnia.

Plaża czy parasol? Podpowiadamy!

Środa i czwartek to dni, w których parawan można spokojnie zostawić w pokoju. Silny wiatr i deszcz skutecznie zniechęcą do leżenia na piasku. To raczej czas na spacer w sztormiaku brzegiem morza, by poczuć potęgę Bałtyku. Z kolei od piątku, a zwłaszcza w sobotę, plaża będzie najlepszym wyborem. Temperatura sięgająca 23 stopni to idealne warunki do opalania i kąpieli. Ten dzień trzeba wykorzystać w stu procentach! Niedziela, choć nieco chłodniejsza i z ryzykiem deszczu, wciąż nadaje się na długi spacer po molo czy nadmorskiej promenadzie.

Dane pogodowe: OpenWeather