Kto liczył na upalne plażowanie w Mielnie w środku tygodnia, ten srogo się zawiedzie. Niestety, pogoda na start ma fatalne plany. Środa, 22 lipca, przywita turystów chłodem, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 17 stopni Celsjusza. Do tego dojdzie silny wiatr, wiejący z prędkością prawie 7 m/s, i przelotne opady deszczu. To nie są warunki na wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem.

A będzie jeszcze gorzej. Czwartek to apogeum załamania pogody. Temperatura spadnie jeszcze niżej, do zaledwie 16,5 stopnia, a wiatr przybierze na sile do prawie 8 m/s. Najgorsze będą jednak opady – prognozy wskazują na ponad 14 mm deszczu. To już nie mżawka, a porządna ulewa. O wyjściu na plażę można zapomnieć.

Od piątku zmiana pogody na lepszą!

Ale spokojnie, mam też dobre wieści! Od piątku nastąpi radykalna zmiana, jakby ktoś przekręcił pogodowy przełącznik. Deszcz całkowicie odpuści, a wiatr w końcu osłabnie o ponad połowę. Słupki rtęci zaczną piąć się w górę, sięgając prawie 19 stopni. W powietrzu wreszcie poczujemy ulgę. To będzie ten dzień, kiedy wyjdziemy na dłuższy spacer.

Prawdziwa poprawa nadejdzie jednak w weekend. Sobota, 25 lipca, zapowiada się na najcieplejszy dzień w całym prognozowanym okresie! Termometry pokażą nawet 21,5 stopnia w cieniu. Wiatr pozostanie łagodny, a deszczu nie zobaczymy ani kropli. Wreszcie! To jest pogoda, na którą wszyscy czekali. Niedziela utrzyma przyjemne, wakacyjne temperatury w okolicach 21 stopni, choć może pojawić się symboliczny, przelotny deszcz.

Weekend w Mielnie? To może się udać!

Po fatalnym, deszczowym i wietrznym początku tygodnia, weekend przyniesie warunki, które uratują niejeden urlop. Gdy tylko wiatr ucichnie, a chmury deszczowe odpłyną, spacery brzegiem morza staną się czystą przyjemnością. Sobota, z temperaturą przekraczającą 21 stopni, to już idealny moment, by pomyśleć o plaży. Może nie na całodzienne smażenie się w słońcu, ale na pewno na rozłożenie koca, budowanie zamków z piasku i łapanie promieni, które w końcu wyjrzą zza chmur. To będzie szansa, by nadrobić stracone dni.

Dane pogodowe: OpenWeather