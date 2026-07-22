Kto liczył na upalny początek tygodnia w Międzyzdrojach, ten srogo się rozczaruje. Niestety, pogoda na starcie da w kość. W środę, 22 lipca, termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, a do tego zerwie się naprawdę silny wiatr, wiejący z prędkością prawie 9 m/s. Taki wiatr nad morzem potrafi być wyjątkowo nieprzyjemny. Jakby tego było mało, prognozy przewidują opady deszczu. Nie będzie lepiej w czwartek. Temperatura utrzyma się na podobnym, niskim poziomie około 19 stopni, wiatr nie odpuści, a deszczu spadnie nawet więcej niż dzień wcześniej. To nie jest pogoda na plażowanie. Zapomnijcie o kąpielach w morzu. Czas wyciągnąć z walizek kurtki i polary.

Zmiana pogody w weekend. Zrobi się cieplej

Prawdziwa ulga i zwrot akcji nadejdą w piątek. Wiatr wreszcie osłabnie o połowę, co od razu poprawi komfort termiczny. A co najważniejsze – przestanie padać. Niebo wreszcie się przetrze! Temperatura jeszcze nie poszybuje w górę i zatrzyma się na 19 stopniach, ale już sam brak deszczu i słabszy wiatr sprawią, że poczujemy ogromną różnicę. To będzie zapowiedź znacznie lepszych chwil.

Sobota to dzień, na który wszyscy czekają! Pogoda wreszcie przypomni sobie, że mamy środek lata. Termometry podskoczą aż do 23 stopni Celsjusza. To będzie najcieplejszy dzień w całej prognozie. Wiatr pozostanie łagodny, więc nic nie zakłóci wypoczynku. Słońce może co prawda chować się za chmurami, bo prognozowane jest duże zachmurzenie, ale sama temperatura pozwoli wreszcie na plażowanie. Niedziela przyniesie lekkie ochłodzenie do około 21 stopni i może symbolicznie pokropić, ale wciąż będzie to przyjemny, wakacyjny dzień w porównaniu do sztormowego początku tygodnia.

Co robić w Międzyzdrojach przy takiej pogodzie?

Środa i czwartek to dni, w których plażowy ręcznik można zostawić w pokoju. Mocny wiatr i deszcz wykluczają opalanie, ale to idealna okazja na długie, hartujące spacery brzegiem morza. Ciepło ubrani, w kurtkach przeciwdeszczowych, możecie pooddychać jodem i podziwiać wzburzony Bałtyk. Prawdziwe lato wróci w weekend. Sobota, z temperaturą 23 stopni i słabym wiatrem, to wymarzony moment, by wreszcie rozłożyć się na piasku. Nawet jeśli słońce będzie schowane za chmurami, taka aura w zupełności wystarczy, by cieszyć się urokami plaży, budować zamki z piasku i wreszcie poczuć prawdziwy urlopowy klimat.

Dane pogodowe: OpenWeather