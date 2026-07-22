Początek prognozowanego okresu w Świnoujściu, delikatnie mówiąc, nie zachwyci. Już w środę, 22 lipca, termometry pokażą maksymalnie 19 stopni, ale odczuwalna temperatura będzie niższa przez naprawdę silny wiatr, który w porywach osiągnie ponad 8 m/s. Do tego dojdą słabe, ale uciążliwe opady deszczu. Nie chowajcie parasoli.

Czwartek będzie niemal kopią środy. Pogoda nie da nam odetchnąć. Temperatura wciąż w okolicach 16-19 stopni, wiatr tak samo silny, a deszczu może spaść nawet odrobinę więcej. To będą dni na sweter i kurtkę przeciwdeszczową, a nie na parawan. Zdecydowanie.

Letnia pogoda wróci w weekend

Na szczęście od piątku pogoda wreszcie sobie przypomni o urlopowiczach! 24 lipca to dzień przełomu. Wiatr wyraźnie osłabnie, co od razu poprawi komfort termiczny. A co najważniejsze – zza chmur wyjrzy słońce i wreszcie przestanie padać! Temperatura podskoczy do około 20 stopni. Prawdziwa eksplozja ciepła czeka nas jednak w sobotę, 25 lipca. To będzie najcieplejszy dzień w prognozie! Słupki rtęci poszybują aż do 24 stopni Celsjusza. Co prawda niebo będzie w dużej mierze zasnute chmurami, ale brak deszczu i łagodny wiatr sprawią, że to będzie idealny moment, by wreszcie poczuć lato.

Niedziela, 26 lipca, przyniesie lekkie ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 22 stopni, ale wciąż będzie przyjemnie ciepło. Niestety, do Świnoujścia mogą wrócić niewielkie opady deszczu, a na niebie znów zagoszczą chmury. Mimo to weekend jako całość zdecydowanie ratuje ten mało udany pogodowo tydzień.

Pogoda w Świnoujściu. Co robić nad morzem?

Środa i czwartek to z pewnością nie jest czas na plażowanie. Silny wiatr i deszcz skutecznie zniechęcą do leżenia na piasku. Proponuję wtedy postawić na zwiedzanie miasta czy wizytę w jednej z tutejszych kawiarni, by przeczekać najgorszą aurę. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja od piątku. Kiedy tylko przestanie padać, a wiatr ucichnie, warto ruszyć na długi spacer brzegiem morza. Sobota, mimo zachmurzenia, będzie idealna na plażę – wreszcie zrobi się na tyle ciepło, by rozłożyć koc. Brak opadów to zielone światło dla wszystkich aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, z jej możliwym deszczem, to dobry moment na rowerową wycieczkę po nadmorskich ścieżkach – nawet jeśli lekko pokropi, nie powinno to zepsuć zabawy.

Dane pogodowe: OpenWeather