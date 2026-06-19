Szpital „Zdroje” w Szczecinie z najnowocześniejszym sprzętem od WOŚP. Owsiak nie kryje dumy

Urządzenie najwyższej klasy dla szpitala w Szczecinie

W trakcie briefingu prasowego szef Fundacji WOŚP nie ukrywał swojej radości. Jerzy Owsiak stanowczo stwierdził, że system O-ARM to rozwiązanie tak zaawansowane, że brakuje go nawet w renomowanych zagranicznych, komercyjnych ośrodkach. Szef fundacji zwrócił uwagę, że wszystkie zakupy zawsze ustalane są z medykami, a cała procedura – począwszy od finału po dostarczenie – potrafi zająć około 12 miesięcy, ponieważ zaawansowana aparatura potrzebuje odpowiednich przetargów.

– Kupujemy jakość i dzięki temu ten sprzęt tak świetnie pracuje – mówił Jerzy Owsiak.

Szpital „Zdroje” wsparty ogromną kwotą przez WOŚP

Łączna kwota przekazana na sprzęt dla placówki „Zdroje” ze strony Orkiestry to już ponad 40 milionów złotych. Na tę sumę złożyły się między innymi nowoczesny rezonans magnetyczny, tomograf, w pełni wyposażona karetka, sprzęt rentgenowski oraz innowacyjny system do diagnozy i terapii pacjentów z padaczką. Adrian Sikorski, kierujący placówką, zaznaczył, że dzięki potężnemu wsparciu fundacji Owsiaka powstało miejsce wyjątkowe w naszym kraju, gotowe na realizację skomplikowanych operacji.

Innowacyjny O-ARM ułatwi pracę lekarzom ze Szczecina

Śródoperacyjny tomograf daje możliwość podglądu miejsca zabiegu z minimalnym opóźnieniem. Pozwala to specjalistom na niezwykle precyzyjne operowanie instrumentami według wcześniej ustalonego planu, co drastycznie podnosi poziom bezpieczeństwa w trakcie procedur.

– Ten sprzęt pozwoli nam przeprowadzać operacje, których nie moglibyśmy zrobić inaczej ze względu na ogromne ryzyko powikłań – stwierdził.

Rodzice pacjentów ze „Zdrojów” zainicjowali zbiórkę na tomograf

Stary aparat w zachodniopomorskim szpitalu popsuł się w trzecim kwartale 2024 roku, a na początku kolejnego roku wyszło na jaw, że jego serwis jest niemożliwy. Dyrekcja próbowała pozyskać wsparcie w wielu miejscach, również u producenta, co zaowocowało dwukrotnym wypożyczeniem sprzętu od firmy Medtronic. Zdesperowani rodzice najmłodszych pacjentów oczekujących na zabiegi kręgosłupa zorganizowali zrzutkę, aby zgromadzić 3,5 miliona złotych na potrzebną aparaturę.

Placówka „Zdroje” to największe centrum medyczne dla dzieci na Pomorzu Zachodnim

Szpital „Zdroje” jest bezkonkurencyjnym obiektem pediatrycznym w tym rejonie Polski. Placówka dysponuje ponad 700 miejscami dla chorych, a statystyki wskazują na 28 tysięcy pobytów na oddziałach oraz 160 tysięcy porad w przychodniach rocznie. To właśnie tutaj eksperci przeprowadzają najbardziej wymagające zabiegi neurochirurgiczne wśród dzieci.

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