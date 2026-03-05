Niemiecka chemia to wielka ściema? Wyniki testów nie pozostawiają złudzeń

Dlaczego Polacy kochają niemieckie proszki do prania?

Fenomen ten narodził się w latach 80. i 90., kiedy w siermiężnej rzeczywistości PRL-u zachodnie detergenty rzeczywiście biły na głowę rodzime produkty pod względem koncentracji i zapachu. Zakupy w RFN uchodziły wtedy za powiew luksusu. Jak informował wcześniej „Super Express”, ten sentyment jest wciąż żywy: mieszkańcy strefy przygranicznej nadal tłumnie odwiedzają niemieckie dyskonty, wychodząc z założenia, że tamtejsze towary są po prostu lepsze, nawet jeśli kosztują więcej. Sklepy handlujące importowaną chemią skutecznie podtrzymują to przekonanie, jednak współczesne analizy laboratoryjne rzucają na sprawę zupełnie nowe światło.

Analiza Öko-Test: 28 produktów pod lupą ekspertów

Niemiecki magazyn konsumencki Öko-Test przeprowadził jedno z najbardziej wnikliwych badań detergentów w ostatnich latach. Pod lupę wzięto aż 28 proszków przeznaczonych do tkanin białych i jasnych, w tym zarówno produkty ekologiczne, jak i klasyczne propozycje największych koncernów, takich jak Persil, Ariel, Lenor czy Spee. Sprawdzono także jakość marek własnych popularnych drogerii.

Eksperci oceniali produkty według rygorystycznych kryteriów:

efektywność usuwania zabrudzeń w temperaturze 30 stopni Celsjusza,

radzenie sobie z 14 typami plam, w tym z wina, trawy, oleju silnikowego czy kosmetyków,

zdolność do wypłukiwania brudu z zakamarków odzieży,

oddziaływanie na strukturę materiału i trwałość kolorów,

dokładny skład chemiczny,

wpływ opakowania na środowisko naturalne.

Nie ograniczono się do prostej weryfikacji czystości prania. Była to kompleksowa analiza laboratoryjna, która bezlitośnie obnażyła braki rynkowych gigantów.

Znani giganci jak Ariel i Persil z niskimi notami

Rezultaty badania okazały się szokujące, ponieważ liderzy rynku nie zdołali przebić się do czołówki zestawienia. Znane marki, takie jak Persil, Ariel, Lenor oraz Spee, otrzymały niezadowalające oceny. Głównym powodem nie była nawet sama skuteczność prania, lecz kontrowersyjny skład chemiczny i obecność substancji szkodliwych dla ekosystemu, co drastycznie obniżyło ich noty.

Ostateczny bilans testu prezentuje się następująco:

tylko jeden proszek zasłużył na notę „bardzo dobrą”,

sześć produktów oceniono jako „dobre”,

piętnaście uzyskało wynik „zadowalający”,

sześć skończyło z oceną „dostateczną” (w tym gronie znalazły się kosztowne, renomowane marki).

Wniosek płynący z raportu jest jednoznaczny: wysoka cena i rozpoznawalne logo na opakowaniu wcale nie muszą iść w parze z najwyższą jakością.

Ranking proszków: Everdrop i marki z Rossmanna na podium

Zwycięzcą zestawienia z oceną „bardzo dobrą” został proszek Everdrop do tkanin białych i jasnych. Produkt ten skutecznie usuwa większość zabrudzeń, posiada ekologiczny skład i jest delikatny dla bawełny, choć nieco gorzej radzi sobie ze śladami po makijażu.

W kategorii oceny „dobrej” wyróżniono następujące produkty:

Ecofreude (marka dostępna w sieci Rossmann) – doceniono go za brak optycznych wybielaczy, skuteczność już w 20 stopniach i świetny stosunek ceny do jakości.

Sodasan – ekologiczny bioproszek o dobrym działaniu, choć pozostawia drobne osady.

Frosch Citrus – łączy efektywność z troską o środowisko.

Ecover – uniwersalny środek o bezpiecznym składzie, pozbawiony kontrowersyjnych substancji.

Triumfatorami okazały się przede wszystkim proszki ekologiczne, które zdominowały podium tego zestawienia.

Tanie marki własne z Lidla i dm lepsze od drogich oryginałów

Warto zaznaczyć, że raport Öko-Test nie jest odosobnionym przypadkiem. Wcześniejsze badania przeprowadzone przez niemiecką fundację konsumencką Stiftung Warentest również dowiodły, że drogie detergenty znanych producentów często przegrywają rywalizację z tańszymi zamiennikami marek własnych.

W testach obejmujących 20 środków piorących najwyższe laury zdobyły produkty takie jak Formil (z sieci Lidl), Denkmit (z drogerii dm) oraz Domol (z Rossmanna). Wszystkie one otrzymały notę „bardzo dobrą”, a co istotne dla polskich konsumentów – są one łatwo dostępne w naszym kraju. W jednym z badań okazało się nawet, że najlepszym proszkiem na rynku był ten najtańszy, który również znajdziemy na polskich półkach sklepowych.

Dlaczego wciąż wierzymy w magię chemii z Niemiec?

Mimo dostępu do rzetelnych danych, Polacy wciąż są przekonani o wyższości zachodnich detergentów. Składa się na to kilka czynników:

sentyment i nostalgia za czasami, gdy różnica w jakości była faktyczna,

działania marketingowe sklepów eksponujących „niemiecką oryginalność”,

mechanizm psychologiczny, sugerujący, że droższy produkt musi być lepszy,

siła przyzwyczajenia i wieloletnie nawyki zakupowe.

Wcześniejsze doniesienia medialne potwierdzały, że kult ten ma się świetnie, chociaż składy i opakowania produktów są obecnie niemal identyczne. Mimo to konsumenci nadal organizują wyprawy na zakupy do Niemiec, wierząc, że przywożą stamtąd środki o cudownych właściwościach.

Czy to koniec legendy zachodnich detergentów?

Rezultaty analiz Öko-Test oraz innych niemieckich instytucji nie pozostawiają złudzeń. Tak zwana „chemia z Niemiec” przestała być gwarantem wyższej jakości, a w wielu przypadkach wypada gorzej niż budżetowe produkty dostępne w każdym polskim dyskoncie. Mit budowany przez ponad trzy dekady właśnie się kruszy na naszych oczach. Polscy konsumenci stają przed zasadnym pytaniem: czy jest sens przepłacać za legendę, która nie ma już pokrycia w faktach?

