Klauzula wojenna: Zapomniany punkt polisy, który staje się turystycznym „must-have”

Blisko 82% Polaków wykupuje ubezpieczenie przed wyjazdem zagranicznym, niedawne wydarzenia pokazały, że standardowa polisa to często za mało, by czuć się w pełni bezpiecznie. Do łask wraca tzw. klauzula wojenna. To specjalne rozszerzenie ochrony, które obejmuje szkody powstałe w wyniku działań wojennych, aktów terroryzmu czy zamieszek. Przez lata była produktem niszowym, wybieranym głównie przez osoby wyjeżdżające w celach zawodowych w rejony podwyższonego ryzyka.

Klauzula wojenna kłóci się z teoretycznym dobrostanem turystycznym, bo przecież nie jedziemy na wakacje w miejsce, które jest dla nas niebezpieczne - zauważa ekspert Paweł Skotnicki.

Co powinna zawierać dobra polisa?Eksperci ostrzegają, by nie traktować ubezpieczenia „zero-jedynkowo” - mam lub nie mam. Kluczowe jest sprawdzenie, czy zakres ochrony obejmuje:

Akcję ratunkową i poszukiwawczą

Transport medyczny do kraju, niezależnie od stopnia jego skomplikowania

Koszty awaryjnego powrotu do Polski

Leczenie zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych

Odpowiedzialność ubezpieczycieli w sytuacjach kryzysowych

Przed wakacjami sprawdźmy nie tylko pogodę, ale też zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

