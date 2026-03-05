Zbrodnia w Krąpieli. Marcin W. przyznał się do zabójstwa partnerki

Dramat w Krąpieli. 36‑latka nie żyje

Do tragedii doszło w nocy z 27 na 28 lutego. W jednym z domów we wsi Krąpiel znaleziono ciało kobiety. Od początku było jasne, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Policja i prokurator prowadzili na miejscu szczegółowe oględziny, a sprawa została zakwalifikowana jako zabójstwo.

Jak informowały lokalne media, w domu od dawna miało dochodzić do konfliktów i niepokojących sytuacji.

Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa

1 marca Marcin W. został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Podczas przesłuchania nie próbował zaprzeczać.

– Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane w dalszym toku postępowania – poinformowała prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledczy zapowiadają, że konieczne będzie jeszcze ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia, motywu oraz sposobu działania sprawcy.

Trzymiesięczny areszt dla Marcina W.

Po przesłuchaniu prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Argumenty były jednoznaczne: grożąca mu surowa kara, a także obawa matactwa.

Sąd Rejonowy w Stargardzie w pełni podzielił stanowisko prokuratury i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

– Sąd uznał, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest zasadne – przekazała prok. Szozda.

Grozi mu dożywocie

Za zabójstwo partnerki Marcinowi W. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo trwa, a prokuratura zapowiada dalsze czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tej wstrząsającej zbrodni.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie