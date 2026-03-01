Tragedia w Krąpieli pod Stargardem. Nie żyje 36-latka, prokuratura potwierdza zabójstwo

Jacek Chlewicki
2026-03-01 7:26

W sobotę, 28 lutego, we wsi Krąpiel w województwie zachodniopomorskim odkryto zwłoki kobiety. Służby natychmiast zabezpieczyły teren. Śledczy nie mają wątpliwości, że doszło do przestępstwa, a sprawa ma charakter kryminalny.

Zbrodnia w Krąpieli pod Stargardem. Nie żyje 36-letnia kobieta

Śledztwo w sprawie śmierci 36-latki

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 28 lutego, w miejscowości Krąpiel niedaleko Stargardu. W jednym z domów ujawniono ciało 36-letniej kobiety. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby, które rozpoczęły szczegółowe zabezpieczanie śladów. Funkcjonariusze podchodzą do sprawy bardzo poważnie. Jak przekazał w rozmowie z "Faktem" asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie:

„Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracują nasi policjanci, są prowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora”

Wstępne ustalenia organów ścigania wskazują na udział osób trzecich. Prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w wypowiedzi dla stacji TVN24 potwierdziła wprost, że we wsi doszło do zabójstwa. Okoliczności tego zdarzenia mogą mieć jednak głębsze tło środowiskowe. Lokalny serwis infostargard.pl donosi, że w budynku, w którym rozegrał się ten dramat, „od lat bardzo źle się działo”.

