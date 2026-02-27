Gigantyczna kumulacja Eurojackpot rozbita. Polacy muszą obejść się smakiem

Szczęśliwy kupon Eurojackpot wysłano w Niemczech

Piątkowe losowanie przyniosło ostateczne rozstrzygnięcie, gdyż odnotowano dokładnie jedną główną wygraną. Zwycięski zakład zawarto u naszych sąsiadów, co oznacza, że do niemieckiego gracza trafi aż 74,8 mln euro. W przeliczeniu na polską walutę daje to kwotę rzędu 320 milionów złotych, która tym razem ominęła nasz kraj.

Liczby, które przyniosły szczęście, to: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7.

Wysokie wygrane w innych krajach Europy

Chociaż główną nagrodę zgarnęła jedna osoba, losowanie okazało się szczęśliwe także dla innych uczestników loterii na starym kontynencie. Odnotowano sześć trafień drugiego stopnia, z których każde wyceniono na ponad 430 tysięcy euro. Te pieniądze trafią do graczy z Niemiec, Hiszpanii, Czech oraz Szwecji.

Na trzecim stopniu podium znalazło się osiem osób, które wzbogacą się o blisko 182 tysiące euro każda. Szczęście uśmiechnęło się do obywateli Danii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Słowenii i Finlandii. Mieszkańcy wielu państw mają więc powody do radości, co niestety w mniejszym stopniu dotyczy grających nad Wisłą.

Polskie wygrane tym razem znacznie skromniejsze

W naszym kraju najwyższe odnotowane trafienia to trzy wygrane czwartego stopnia. Szczęśliwcy otrzymają przelewy na kwotę około 310 tysięcy złotych każdy. Choć są to pieniądze pozwalające na realizację wielu marzeń, w zestawieniu z europejskimi milionami wydają się kwotami symbolicznymi.

Należy jednak pamiętać o specyfice Eurojackpot, gdzie kumulacje potrafią osiągać zawrotne poziomy w krótkim czasie. Kolejna okazja do gry nadarzy się już w najbliższy piątek.

Pula na wygrane wraca do poziomu podstawowego

Zgarnięcie głównej nagrody oznacza, że licznik kumulacji zostaje zresetowany. W nadchodzącym losowaniu gracze powalczą o gwarantowane 10 milionów euro, czyli równowartość 45 milionów złotych. Historia gier liczbowych wielokrotnie pokazywała jednak, że suma ta potrafi błyskawicznie urosnąć do gigantycznych rozmiarów.

Rekordowe wygrane w historii polskich gier

Dotychczasowa lista najwyższych trafień pierwszego stopnia w Eurojackpot na terenie Polski prezentuje się następująco:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Zasady gry w europejską loterię

Kupony można nabywać tradycyjnie w punktach stacjonarnych Lotto lub korzystając z serwisu internetowego. Zadaniem gracza jest poprawne wytypowanie 5 z 50 oraz 2 z 12 liczb, co można zrobić samodzielnie lub zdać się na los w metodzie chybił-trafił. Istnieje możliwość zawarcia wielu zakładów na jednym kuponie, co matematycznie zwiększa szanse na sukces.

Uczestnicy loterii mogą również opłacić udział w czterech kolejnych losowaniach z góry. Inną opcją jest aktywacja subskrypcji, dzięki której kupon bierze udział w grze automatycznie aż do momentu rezygnacji.

