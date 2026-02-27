Gigantyczna kumulacja Eurojackpot rozbita. Polacy muszą obejść się smakiem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-27 22:37

Emocje po losowaniu z 27 lutego powoli opadają, a my znamy już podział wygranych. W puli czekało aż 300 milionów złotych, jednak fortuna uśmiechnęła się do gracza zza zachodniej granicy. To właśnie w Niemczech padła główna wygrana wynosząca blisko 75 milionów euro. Polscy gracze tym razem musieli zadowolić się znacznie niższymi kwotami.

Kumulacja w Eurojackpot rozbita w Niemczech

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Szczęśliwy kupon Eurojackpot wysłano w Niemczech

Piątkowe losowanie przyniosło ostateczne rozstrzygnięcie, gdyż odnotowano dokładnie jedną główną wygraną. Zwycięski zakład zawarto u naszych sąsiadów, co oznacza, że do niemieckiego gracza trafi aż 74,8 mln euro. W przeliczeniu na polską walutę daje to kwotę rzędu 320 milionów złotych, która tym razem ominęła nasz kraj.

Liczby, które przyniosły szczęście, to: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7.

Wysokie wygrane w innych krajach Europy

Chociaż główną nagrodę zgarnęła jedna osoba, losowanie okazało się szczęśliwe także dla innych uczestników loterii na starym kontynencie. Odnotowano sześć trafień drugiego stopnia, z których każde wyceniono na ponad 430 tysięcy euro. Te pieniądze trafią do graczy z Niemiec, Hiszpanii, Czech oraz Szwecji.

Na trzecim stopniu podium znalazło się osiem osób, które wzbogacą się o blisko 182 tysiące euro każda. Szczęście uśmiechnęło się do obywateli Danii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Słowenii i Finlandii. Mieszkańcy wielu państw mają więc powody do radości, co niestety w mniejszym stopniu dotyczy grających nad Wisłą.

Polskie wygrane tym razem znacznie skromniejsze

W naszym kraju najwyższe odnotowane trafienia to trzy wygrane czwartego stopnia. Szczęśliwcy otrzymają przelewy na kwotę około 310 tysięcy złotych każdy. Choć są to pieniądze pozwalające na realizację wielu marzeń, w zestawieniu z europejskimi milionami wydają się kwotami symbolicznymi.

Należy jednak pamiętać o specyfice Eurojackpot, gdzie kumulacje potrafią osiągać zawrotne poziomy w krótkim czasie. Kolejna okazja do gry nadarzy się już w najbliższy piątek.

Pula na wygrane wraca do poziomu podstawowego

Zgarnięcie głównej nagrody oznacza, że licznik kumulacji zostaje zresetowany. W nadchodzącym losowaniu gracze powalczą o gwarantowane 10 milionów euro, czyli równowartość 45 milionów złotych. Historia gier liczbowych wielokrotnie pokazywała jednak, że suma ta potrafi błyskawicznie urosnąć do gigantycznych rozmiarów.

Rekordowe wygrane w historii polskich gier

Dotychczasowa lista najwyższych trafień pierwszego stopnia w Eurojackpot na terenie Polski prezentuje się następująco:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Zasady gry w europejską loterię

Kupony można nabywać tradycyjnie w punktach stacjonarnych Lotto lub korzystając z serwisu internetowego. Zadaniem gracza jest poprawne wytypowanie 5 z 50 oraz 2 z 12 liczb, co można zrobić samodzielnie lub zdać się na los w metodzie chybił-trafił. Istnieje możliwość zawarcia wielu zakładów na jednym kuponie, co matematycznie zwiększa szanse na sukces.

Uczestnicy loterii mogą również opłacić udział w czterech kolejnych losowaniach z góry. Inną opcją jest aktywacja subskrypcji, dzięki której kupon bierze udział w grze automatycznie aż do momentu rezygnacji.

eurojackpot w Polsce
eurojackpot
Niemcy