Gigantyczna kumulacja Eurojackpot rozbita. Polacy muszą obejść się smakiem

Spis treści
Szczęśliwy kupon Eurojackpot wysłano w Niemczech
Piątkowe losowanie przyniosło ostateczne rozstrzygnięcie, gdyż odnotowano dokładnie jedną główną wygraną. Zwycięski zakład zawarto u naszych sąsiadów, co oznacza, że do niemieckiego gracza trafi aż 74,8 mln euro. W przeliczeniu na polską walutę daje to kwotę rzędu 320 milionów złotych, która tym razem ominęła nasz kraj.
Liczby, które przyniosły szczęście, to: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7.
Wysokie wygrane w innych krajach Europy
Chociaż główną nagrodę zgarnęła jedna osoba, losowanie okazało się szczęśliwe także dla innych uczestników loterii na starym kontynencie. Odnotowano sześć trafień drugiego stopnia, z których każde wyceniono na ponad 430 tysięcy euro. Te pieniądze trafią do graczy z Niemiec, Hiszpanii, Czech oraz Szwecji.
Na trzecim stopniu podium znalazło się osiem osób, które wzbogacą się o blisko 182 tysiące euro każda. Szczęście uśmiechnęło się do obywateli Danii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Słowenii i Finlandii. Mieszkańcy wielu państw mają więc powody do radości, co niestety w mniejszym stopniu dotyczy grających nad Wisłą.
Polecany artykuł:
Polskie wygrane tym razem znacznie skromniejsze
W naszym kraju najwyższe odnotowane trafienia to trzy wygrane czwartego stopnia. Szczęśliwcy otrzymają przelewy na kwotę około 310 tysięcy złotych każdy. Choć są to pieniądze pozwalające na realizację wielu marzeń, w zestawieniu z europejskimi milionami wydają się kwotami symbolicznymi.
Należy jednak pamiętać o specyfice Eurojackpot, gdzie kumulacje potrafią osiągać zawrotne poziomy w krótkim czasie. Kolejna okazja do gry nadarzy się już w najbliższy piątek.
Pula na wygrane wraca do poziomu podstawowego
Zgarnięcie głównej nagrody oznacza, że licznik kumulacji zostaje zresetowany. W nadchodzącym losowaniu gracze powalczą o gwarantowane 10 milionów euro, czyli równowartość 45 milionów złotych. Historia gier liczbowych wielokrotnie pokazywała jednak, że suma ta potrafi błyskawicznie urosnąć do gigantycznych rozmiarów.
Rekordowe wygrane w historii polskich gier
Dotychczasowa lista najwyższych trafień pierwszego stopnia w Eurojackpot na terenie Polski prezentuje się następująco:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Zasady gry w europejską loterię
Kupony można nabywać tradycyjnie w punktach stacjonarnych Lotto lub korzystając z serwisu internetowego. Zadaniem gracza jest poprawne wytypowanie 5 z 50 oraz 2 z 12 liczb, co można zrobić samodzielnie lub zdać się na los w metodzie chybił-trafił. Istnieje możliwość zawarcia wielu zakładów na jednym kuponie, co matematycznie zwiększa szanse na sukces.
Uczestnicy loterii mogą również opłacić udział w czterech kolejnych losowaniach z góry. Inną opcją jest aktywacja subskrypcji, dzięki której kupon bierze udział w grze automatycznie aż do momentu rezygnacji.