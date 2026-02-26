Zostań młodym adeptem prawa

Nauka przez doświadczenie

Akademia to nie tylko wykłady. Uczestnicy wezmą udział w inspirujących warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką oraz doświadczonych prawników i ekspertów. Każdy „młody prawnik” otrzyma własny indeks oraz materiały szkoleniowe, które pomogą mu rozwijać pasje. Celem projektu jest rozbudzenie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz nauka rzetelnej dyskusji.

Jak się zapisać?

Rekrutacja trwa do 2 marca. Aby powalczyć o jedno z 40 miejsc, kandydaci muszą przesłać na adres e-mail [email protected]:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy