Zostań młodym adeptem prawa

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-02-26 16:19

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego właśnie prowadzi nabór do V edycji Akademii Młodego Prawnika.

Prawnik

i

Autor: advogadoaguilar/Pixabay/ CC0 Znowu bęzie można korzystać z osobistych, darmowych porad prawnych

Nauka przez doświadczenie

Akademia to nie tylko wykłady. Uczestnicy wezmą udział w inspirujących warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką oraz doświadczonych prawników i ekspertów. Każdy „młody prawnik” otrzyma własny indeks oraz materiały szkoleniowe, które pomogą mu rozwijać pasje. Celem projektu jest rozbudzenie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz nauka rzetelnej dyskusji.

Jak się zapisać?

Rekrutacja trwa do 2 marca. Aby powalczyć o jedno z 40 miejsc, kandydaci muszą przesłać na adres e-mail [email protected]:

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Esej, w którym uzasadnią, dlaczego chcą dołączyć do Akademii