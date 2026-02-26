Morderstwo Anny Prus w Kamieniu Pomorskim. Sprawca liczył, że ciało wyjedzie z miasta

Profil ofiary: Anna Prus z Kamienia Pomorskiego

21-latka była powszechnie lubiana w swojej społeczności, a jej codzienność dzieliła się między domem rodzinnym a pracą w przetwórni ryb zlokalizowanej w Dziwnowie. Znajomi zapamiętali ją jako osobę pełną ufności wobec innych, która marzyła o założeniu własnej rodziny. W tamtym czasie jej myśli krążyły wokół nadchodzących urodzin i organizacji przyjęcia, jednak te plany zostały jej brutalnie odebrane.

- Ania była bardzo spokojna i chyba nie miała wrogów – wspomina jedna z mieszkanek w rozmowie z lokalną prasą.

Makabryczne odkrycie w wagonie towarowym

Zwłoki kobiety odnalazł pracownik kolei 3 października 1993 roku, sprawdzając wagony stojące na bocznicy w Kamieniu Pomorskim. Obrażenia wskazywały na niewyobrażalne cierpienie ofiary, która została pobita, zgwałcona i ostatecznie uduszona. Śledczy podejrzewają, że napastnik chciał ukryć zwłoki w składzie mającym opuścić miasto, co znacznie utrudniłoby identyfikację i śledztwo, lecz zbieg okoliczności pokrzyżował te zamiary.

Funkcjonariusze prowadzili działania operacyjne na szeroką skalę, sprawdzając tropy prowadzące między innymi do Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wrocławia. Mimo przesłuchania ponad pół tysiąca osób i wykonania szeregu specjalistycznych ekspertyz, zgromadzony materiał nie pozwolił wówczas na postawienie nikomu zarzutów.

Policjanci z Archiwum X wracają do sprawy śmierci 21-latki

Najbliżsi zamordowanej dziewczyny, w tym jej nieżyjący już rodzice, przez lata żyli w cieniu tej niewyjaśnionej tragedii. Obecnie specjaliści od spraw beznadziejnych ponownie pochylają się nad aktami, wykorzystując nowoczesne metody kryminalistyczne niedostępne w latach dziewięćdziesiątych.

– Każda informacja, nawet ta, która może wydawać się błaha, może przyczynić się do zakończenia sprawy – podkreśla funkcjonariusz prowadzący sprawę. – Być może ktoś przypomniał sobie coś, czego przed laty nie powiedział organom ścigania, a co może mieć znaczenie.

Ważny apel do mieszkańców Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa

Śledczy apelują do wszystkich osób, które przebywały w okolicy miejsca zdarzenia na początku października 1993 roku, o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji. Nawet najdrobniejszy szczegół może okazać się kluczowy dla rozwiązania zagadki. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 509 985 025 lub mailowo na adres [email protected], przy czym policja gwarantuje informatorom pełną anonimowość.

Kampania Biura Kryminalnego KGP przypomina o ofiarach

Przypomnienie historii Anny Prus jest elementem szerszej akcji organizowanej przez Komendę Główną Policji w trakcie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w lutym 2026 roku. Inicjatywa ta ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że za każdą teczką kryje się ludzki dramat i nigdy nie jest za późno na przerwanie milczenia, które może pomóc w ujęciu sprawcy.

