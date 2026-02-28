Tłumy ruszyły na zwiedzanie Szczecina. Aura zaskoczyła wszystkich uczestników

Odkrywanie tajemnic Szczecina

Dnia 28 lutego 2026 roku Plac Lotników stał się centrum turystycznej aktywności. Już od godzin porannych gromadzili się tam mieszkańcy, chcący wziąć udział w XIII Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego. Hasłem przewodnim wydarzenia były „Osobowości Szczecina”, co nadało zwiedzaniu unikalny, lokalny charakter. Organizatorzy przygotowali ponad 30 różnorodnych tras, które obsługiwane były przez 36 grup pod opieką wykwalifikowanych przewodników.

Niespotykana temperatura w lutym

Mimo że data w kalendarzu wskazywała na zimę, aura w mieście była wręcz wiosenna. Słupki rtęci powędrowały w górę, osiągając niemal 20 stopni Celsjusza, co jest rzadkością o tej porze roku. Piękna pogoda i bezchmurne niebo zachęciły spacerowiczów do zdjęcia kurtek. Przewodnicy żartowali nawet, że „miasto specjalnie zamówiło wiosnę na swoje święto”.

Niedostępne miejsca otwarte dla zwiedzających

Program imprezy był niezwykle urozmaicony. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję wejść do obiektów, które na co dzień są niedostępne dla osób postronnych. Zwiedzano między innymi zakamarki magistratu, wnętrza lokalnego browaru oraz studio Radia Szczecin.

W ofercie znalazła się trasa dedykowana twórczości Zbigniewa Abramowicza, architekta odpowiedzialnego za wygląd Alei Fontann czy Teatru Letniego. Wielu chętnych przyciągnął spacer śladami rodziny Quistorpów. To właśnie tym szczecińskim filantropom zawdzięczamy powstanie Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza.

Inne grupy wyruszyły na zwiedzanie modernistycznych osiedli oraz zapomnianych zaułków miasta. Trasy obejmowały również miejsca związane z lokalnymi legendami, co pozwoliło mieszkańcom spojrzeć na Szczecin z zupełnie nowej perspektywy.

Ogromne zainteresowanie mieszkańców

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników, będące organizatorem wydarzenia, odnotowało rekordową frekwencję. Wszystkie grupy były wypełnione po brzegi, a liczba chętnych przewyższyła dostępne miejsca. Połączenie darmowych atrakcji z letnią aurą stworzyło idealne warunki do wspólnego odkrywania historii miasta.

