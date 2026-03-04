Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na Weekend Kobiet

Oliwia Rudnicka
2026-03-04 13:05

Od hitów ABBY po tajemnice Sydonii von Borck.

i

Autor: stocking/ Freepik.com

Między 6 a 8 marca zamkowe sale wypełnią się muzyką, sztuką i filmem, celebrując kobiecość. 

Trzy dni świętowania to propozycja dla tych, którzy szukają połączenia rozrywki z wysoką kulturą. Program wydarzenia udowadnia, że wizerunek kobiety w sztuce i muzyce ewoluował przez wieki, wciąż pozostając niewyczerpanym źródłem inspiracji.

„Dancing Queen” w zamkowych murach

Kulminacyjnym punktem muzycznym będzie koncert, który odbędzie się dokładnie 8 marca o godzinie 12:00 w Sali Bogusława X. Na scenie wystąpi Chór Uniwersytetu Szczecińskiego. W programie znajdą się:

  • Największe hity zespołu ABBA
  • Utwory George’a Gershwina i Johna Lennona
  • Klasyka polskiej piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej

Kobieta w zwierciadle sztuki: Od carycy do czarownicy

Tuż po koncercie - o godzinie 13:00 - rozpocznie się podróż śladami kobiet utrwalonych na płótnach i grafikach. Oprowadzanie kuratorskie po aktualnych wystawach zamkowych pozwoli spojrzeć na postać kobiecą oczami dawnych mistrzów. Uczestnicy spotkania przyjrzą się wizerunkom tak silnych i kontrowersyjnych postaci jak: Caryca Katarzyna II Wielka, Sydonia von Borck (najsłynniejsza pomorska szlachcianka - stracona jako czarownica).

