W regionie trwa cykl spotkań „Reforma26. Kierunek: Kompas Jutra”

Reorganizacja edukacji powstaje w drodze dialogu, dlatego Ministra Edukacji Barbara Nowacka, spotyka się z dyrektorami i nauczycielami. To właśnie głos praktyków ma ostatecznie ukształtować nowe podstawy programowe.

Zmiana, która przede wszystkim polega na tym, żeby szkoła przygotowywała też do życia. Nie tylko dawała wysoką wiedzę, bo to zostaje, ale żeby młodzież wiedziała, jak tę wiedzę najlepszą przełożyć na praktykę. Żeby po zakończeniu szkoły podstawowej, ponadpodstawowej umieli orientować się we współczesnym świecie. Umieli ze sobą współpracować, umieli się komunikować. [...] Reforma to doświadczenia edukacyjne, czyli nie tylko teoria, ale jak to się ma w praktyce. To nauka sprawczości, to praca w zespołach, chociażby w ramach tygodnia projektowego. To postawienie na kompetencje kluczowe, które oprócz sprawczości to komunikacja, znajomość nauk ścisłych, więc krytycznego i logicznego myślenia - Ministra Edukacji Barbara Nowacka.

Reforma ma wejść w życie we wrześniu. Zmiany zaczną się od przedszkoli oraz klas 1. i 4. szkoły podstawowej.

