Szczecin zostanie całkowicie odcięty od Niemiec. Pasażerów czeka rok bez pociągów

Modernizacja linii kolejowej do Angermünde trwa w nieskończoność

Prace budowlane na kluczowym szlaku łączącym Szczecin z Berlinem po stronie niemieckiej rozpoczęły się jesienią 2021 roku. Inwestycja obejmuje 49-kilometrowy fragment trasy od Angermünde do granicy państwa. Zakres robót jest imponujący: przewidziano elektryfikację, ułożenie drugiego toru, odnowienie stacji i przystanków oraz gruntowną przebudowę przejazdów kolejowych.

Terminy zakończenia inwestycji były wielokrotnie przesuwane. Początkowo finał planowano na rok 2025, potem 2026, a według najnowszych harmonogramów pociągi wrócą na tory dopiero w czwartym kwartale 2027 roku.

Pasażerowie od ponad czterech lat zmuszeni są korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Szczecin–Angermünde. Podróżni narzekają na wydłużony czas przejazdu oraz niepewność skomunikowania z pociągami zmierzającymi do stolicy Niemiec.

Problemy z komunikacją zastępczą do Berlina

Autobusy zastępcze obsługują cały odcinek między Szczecinem a niemieckim węzłem przesiadkowym. Jest to obecnie jedyny sposób na dotarcie do Berlina, ponieważ bezpośrednie połączenia kolejowe zostały zawieszone wiele lat temu.

Klienci kolei wskazują, że autokary poruszają się wolno, a przesiadki w Angermünde często pozostawiają wiele do życzenia w kwestii punktualności. W konsekwencji podróż do Berlina może trwać nawet ponad trzy godziny.

Zamknięcie trasy kolejowej Szczecin–Löcknitz

Szlak prowadzący ze Szczecina do Löcknitz stanowi w tej chwili jedyne funkcjonujące połączenie kolejowe z Republiką Federalną Niemiec. Choć to tylko 23 kilometry torów, mają one strategiczne znaczenie, umożliwiając dalszą podróż do Pasewalku, a stamtąd w stronę Lubeki, Rostocku czy Hamburga.

W grudniu 2026 roku również ta trasa zostanie wyłączona z eksploatacji. Organizator transportu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wydał oficjalny komunikat, który nie pozostawia złudzeń co do przyszłości połączenia.

„Od 13 grudnia 2026 r. do 11 grudnia 2027 r. nie będzie żadnych pociągów między Löcknitz a Szczecinem. Wprowadzona zostanie komunikacja autobusowa”

Decyzja ta oznacza, że Szczecin utraci swoje drugie i ostatnie okno na świat w kierunku zachodnim. Przez minimum rok żaden skład pasażerski nie przekroczy granicy w tym rejonie.

Plany PKP PLK wobec granicznego odcinka

Według doniesień stacji MDR, przyczyna planowanych utrudnień leży tym razem po stronie polskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają przeprowadzić kompleksową przebudowę odcinka od stacji Szczecin Główny aż do granicy państwa. Niemieckie media wyliczają szczegółowy zakres prac:

budowa drugiego toru,

elektryfikacja całego szlaku,

modernizacja lub budowa od podstaw przystanków i stacji,

zastąpienie przejazdów kolejowych wiaduktami lub tunelami.

Strona niemiecka stawia sprawę jasno w swoich komunikatach:

„Od końca 2026 r. Szczecin przez co najmniej 12 miesięcy nie będzie dostępny pociągiem z Niemiec.”

Skutki wprowadzenia autobusów za pociągi

Od grudnia 2026 roku jedyną alternatywą dla podróżnych stanie się autobusowa komunikacja zastępcza, organizowana przez Deutsche Bahn. Zmiana ta wiąże się z szeregiem niedogodności, takimi jak:

wydłużenie czasu przejazdu,

ograniczona liczba miejsc dla pasażerów,

ryzyko utknięcia w korkach oraz przestojów na granicy,

poważne utrudnienia dla turystów, studentów i pracowników transgranicznych.

Konsekwencje odcięcia Szczecina od zachodu

Skala nadchodzącego paraliżu komunikacyjnego jest ogromna. Całkowite zamknięcie trasy do Löcknitz niesie za sobą poważne skutki dla regionu:

miasto zostanie pozbawione obu połączeń kolejowych z Niemcami,

ruch pociągów transgranicznych zamrze na cały rok,

tysiące ludzi stracą dogodny dojazd do pracy,

atrakcyjność regionu znacznie spadnie,

transport pasażerski przeniesie się na drogi, które już teraz są mocno obciążone.

100

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie