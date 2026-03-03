W Szczecinie trwa akcja czerwonej wstążki. Panie mogą oddać krew!

Dane Główny Urząd Statystyczny pokazują, że w 2023 roku krew oddało ponad 640 tysięcy osób – z czego niespełna 25% stanowiły kobiety. Część powodów jest oczywista – ciąża, karmienie piersią czy czasowe przeciwwskazania zdrowotne, ale wiele barier to po prostu obawy: czy dam radę? czy to bezpieczne? czy nie zemdleję? czy jeśli oddam raz, będę musiała robić to regularnie?

Właśnie z myślą o tych wątpliwościach powstała akcja Czerwona wstążka – w kobietach płynie siła.

W marcu kolejny raz zachęcamy kobiety ze Szczecina do oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wsparcia innych kobiet.

- Warto zabrać ze sobą, siostrę, przyjaciółkę, sąsiadkę – kobietę, która potrzebuje wsparcia, albo będzie oparciem dla osoby oddającej krew. Chcemy, żeby panie w przyjemnej atmosferze, zaopiekowane nie tylko przez cudowny personel RCKiK, ale inne wspaniałe kobiety mogły podzielić się tym, co może dać życie innym – krwią – mówi Aleksandra Turbaczewska pomysłodawczyni i organizatorka akcji.

W zeszłym roku w ramach akcji krew oddały 103 kobiet, ale tych które po naszej akcji rozpoczęły regularne oddawanie było o wiele więcej.

- Część z Pań, z różnych przyczyn nie mogło oddać krwi razem z nami, ale wiemy, że już po całej akcji wróciły do RCKiK i podzieliły się tym, co najlepsze. To pokazuje, że efekt naszych działań jest widoczny przez wiele miesięcy - dodaje Hanna Pieczyńska, współorganizatorka akcji.

Jak dołączyć do akcji? Organizatorzy informują:

Oddaj krew w RCKiK w marcu i podaj hasło „CZERWONA WSTĄŻKA” – KOD 301 - dostaniesz drobny upominek.

Przyjdź z koleżanką, siostrą, mamą lub przyjaciółką – razem łatwiej przełamać stres.

Nie możesz oddać krwi? Przekaż informację dalej.

Zarezerwuj sobotę 14 marca – tego dnia planujemy wspólne oddanie krwi i dodatkowe niespodzianki.

Oddawać na hasło można oczywiście cały miesiąc, 14 marca jest naszym dniem kulminacyjnym, spotkaniem w większym gronie, a jednocześnie opcją dla Pań, które nie mogą pozwolić sobie na dzień wolny od pracy.

Jednak oddając krew, kobiety otrzymują znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać – to nie tylko dwa dni wolnego czy pakiet czekolad i drobny upominek. Przede wszystkim to ogromna satysfakcja z realnej pomocy i poczucie, że zrobiło się coś naprawdę ważnego – coś, co może uratować komuś życie

- Przez całe życie marzyłam o tym, żeby oddać krew, ale byłam przekonana, że z powodów zdrowotnych nie mogę tego zrobić. Dopiero przy organizacji zeszłorocznej edycji akcji okazało się, że moje obawy były mitem. Dziś wiem, jak wiele kobiet rezygnuje tylko dlatego, że nie są pewne, czy mogą. Dlatego chcę je zachęcać, żeby sprawdziły, zapytały i – jeśli nie ma przeciwwskazań – pozwoliły sobie zrobić coś niezwykle dobrego - wspomina Kamila Zimińska - organizatorka akcji.Każda oddana jednostka krwi może uratować czyjeś zdrowie lub życie.

Czasem – jak pokazują prawdziwe historie – decyduje o tym, czy dziecko będzie mogło dorastać z mamą.