SBO 2027: Do dyspozycji mieszkańców rekordowe 22,5 milionów złotych!

W tym roku mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania rekordową pulę 22,5 miliona złptych - czyli o 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji. Środki te mają realny wpływ na wygląd miasta i codzienne funkcjonowanie społeczności. W poprzednich edycjach dzięki SBO powstały m.in. miejsca rekreacji, place zabaw, nowe odcinki ścieżek rowerowych, a także poprawiono bezpieczeństwo pieszych.

Do tej pory w ramach SBO zrealizowano 180 projektów, o ogólnej kwocie ponad 200 milionów złotych.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecina. Szczeciński Budżet Obywatelski realizowany jest w pełni elektronicznie.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem strony: www.sbo.szczecin.eu.

Nabór potrwa do 20 kwietnia do godz. 15.00.