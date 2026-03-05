Tragiczny finał poszukiwań w Baniach. Lód załamał się pod mężczyznami

Tragiczny wypadek na jeziorze w Baniach

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowy wieczór, 3 marca, na jeziorze w pobliżu miejscowości Banie. Dwóch mężczyzn zdecydowało się wejść na taflę lodu, która – jak się później okazało – straciła swoją stabilność z powodu trwającej odwilży. W pewnym momencie pokrywa pękła, a obaj wpadli do lodowatej wody. Jednemu z poszkodowanych udało się samodzielnie wydostać na brzeg i wezwać pomoc, jednak drugi zniknął pod powierzchnią. Na miejsce niezwłocznie wysłano straż pożarną, policję oraz specjalistyczną grupę wodno-nurkową, ale warunki poszukiwań były ekstremalnie trudne ze względu na kruszący się lód i słabą widoczność.

Nocne wstrzymanie poszukiwań nurków

Dowodzący akcją ratunkową podjął decyzję o zawieszeniu prac podwodnych około godziny 21:00. Powodem przerwania działań były zapadające ciemności, niska temperatura oraz brak możliwości bezpiecznego przygotowania stanowiska dla płetwonurków. Służby zabezpieczyły teren zdarzenia, planując wznowienie operacji poszukiwawczej wraz z nadejściem świtu.

Finał poszukiwań: wyłowiono ciało mężczyzny

We wtorek rano ekipy płetwonurków ponownie zeszły pod wodę. Po kilku godzinach intensywnej pracy potwierdził się najgorszy scenariusz i odnaleziono zwłoki poszukiwanego.

- Nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego zlokalizowali i wydobyli ciało zaginionego mężczyzny - poinformował we wtorek po południu asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

To kolejne w ostatnim czasie zdarzenie w regionie, które zakończyło się śmiercią na skutek wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Służby nieustannie apelują o zachowanie zdrowego rozsądku, podkreślając, że lód w czasie odwilży jest wyjątkowo zdradliwy i nieprzewidywalny.

Dlaczego lód jest niebezpieczny podczas odwilży?

Nawet jeśli z brzegu tafla wygląda na solidną, dodatnie temperatury powodują szybką degradację jej struktury wewnętrznej. Lód staje się porowaty, nasiąka wodą i traci swoją wytrzymałość, przez co w jednym miejscu może mieć kilka centymetrów grubości, a kawałek dalej pękać pod ciężarem człowieka.

Główne czynniki ryzyka to:

dodatnie temperatury – wystarczy kilka cieplejszych dni, by lód stracił stabilność,

zmienna grubość – lód jest cieńszy przy brzegach i w miejscach nurtu,

śnieg na tafli – maskuje on pęknięcia i utrudnia ocenę zagrożenia,

pozorne bezpieczeństwo – lód może utrzymać jedną osobę, ale pęknąć pod dwiema.

Ratownicy przypominają, że bezpieczna grubość lodu to minimum 10 cm, jednak podczas roztopów nawet taka warstwa nie daje gwarancji bezpieczeństwa.

Strażacy i policja apelują o rozwagę na lodzie

Funkcjonariusze i strażacy każdego roku powtarzają, że wchodzenie na zamarznięte rzeki, jeziora czy stawy wiąże się z ogromnym ryzykiem. Tragedia w Baniach jest dowodem na to, że wystarczy moment nieuwagi, by doszło do nieszczęścia. Szczególnie niebezpieczny jest czas przejściowy, gdy po mroźnych dniach następuje gwałtowne ocieplenie.

