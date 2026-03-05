Szczecinianie mogą skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych wzroku

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku na świecie. Choroba przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo, dlatego często nazywana jest „cichym złodziejem wzroku”. Nieleczona prowadzi do postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, zawężania pola widzenia, a w zaawansowanych przypadkach - do ślepoty.

Specjaliści podkreślają, że wczesne wykrycie choroby pozwala skutecznie zahamować jej rozwój i ochronić wzrok pacjenta. Kluczowe znaczenie mają regularne badania okulistyczne, szczególnie u osób po 40. roku życia, a także u tych, w których rodzinie występowała jaskra.

Kontrole odbędą się we wtorek [10.3] w klinikach okulistyki szpitala na Pomorzanach.

Godziny badań:

II Klinika Okulistyki – godz. 11:00–14:00

I Klinika Okulistyki – godz. 15:00–20:00

Z badań mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatniego roku nie były u okulisty i nie mają wcześniej rozpoznanej jaskry. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna (liczba miejsc jest ograniczona).