Miasto sprzedaje charakterystyczne "żółtki". Niemieckie tramwaje idą pod młotek

Koniec szczecińskich tramwajów z Berlina

Zgodnie z doniesieniami facebookowego profilu "Tramwaje Szczecińskie w podróży", w minionym roku miasto opuściło siedem wagonów typu T6A2D. Obecnie pod młotek trafiają cztery kolejne egzemplarze. Chodzi konkretnie o pojazdy oznaczone numerami 202, 221, 239 i 242, których od dłuższego czasu nie można już zobaczyć na trasach w Szczecinie.

Te krótsze wersje Tatr, zazwyczaj kursujące w parach, przez wiele lat odgrywały istotną rolę w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Mimo że wyprodukowano je później niż przegubowe modele KT4DtM, nigdy nie przeprowadzono ich gruntownej modernizacji. Nie dostosowano nawet ich barw do oficjalnych kolorów miejskich, przez co ich obecny stan techniczny jest bardzo daleki od ideału.

Sprzedaż szczecińskich tramwajów. Cena od 10,5 tys. zł

Pojazdy stacjonują na terenie zajezdni Golęcin. Cena wywoławcza za pojedynczy wagon wynosi 10,5 tys. zł netto, do której należy doliczyć 23-procentowy podatek VAT. Przyszły nabywca musi we własnym zakresie zorganizować transport i załadunek, a na odbiór tramwaju w Szczecinie ma dwa tygodnie od zawarcia kontraktu.

Oferowane wagony są w różnym stopniu zniszczone i brakuje w nich niektórych elementów, dlatego ich faktyczny stan może rozczarować potencjalnych kupców.

Historia "żółtków" w Szczecinie. Skąd się wzięły?

Tatry z Berlina zasiliły flotę Szczecina na przełomie 2007 i 2008 roku. Wówczas MZK nabyło od niemieckiego operatora 32 używane wagony T6A2D. Pierwsza partia dotarła pod koniec października 2007 roku, a pozostałe pojazdy dołączyły w roku następnym.

Ich debiut na szczecińskich torach umożliwił wycofanie z eksploatacji najstarszych Konstali 102Na oraz wyeksploatowanych Düwagów GT6, sprowadzonych wcześniej z Düsseldorfu i potocznie zwanych "Helmutami". Przez kilkanaście lat żółte wagony stanowiły stały element krajobrazu Szczecina.

Nowoczesne tramwaje w Szczecinie. Moderus Gamma zastąpi Tatry

Decyzja o pożegnaniu z Tatrami wynika z inwestycji Szczecina w nową, niskopodłogową flotę. Stare pojazdy z Berlina będą systematycznie wypierane przez 12 nowoczesnych Moderusów Gamma, które miasto nabyło zaledwie kilka miesięcy temu.

Co można zrobić ze starym tramwajem w Szczecinie?

Mimo że zakup wyeksploatowanego tramwaju może brzmieć nietypowo, zazwyczaj nie brakuje osób zainteresowanych takimi transakcjami. Część pojazdów trafia w ręce pasjonatów i kolekcjonerów, inne zasilają zasoby przedsiębiorstw prywatnych. Nierzadko, po odpowiedniej adaptacji, stare tramwaje zyskują drugie życie jako mobilne punkty gastronomiczne, kawiarnie czy unikalne atrakcje dla turystów.

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie