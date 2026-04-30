DNI GRYFINA CZYLI NAJGŁOŚNIEJSZA MAJÓWKA W REGIONIE

Dni Gryfina 2026 ponownie zagoszczą na miejskim stadionie, do którego wydarzenie wraca po kilku latach przerwy. Na obiekcie stanie duża scena plenerowa, a w programie znajdą się koncerty czołowych polskich wykonawców, prezentacje lokalnych talentów oraz różnorodne zmagania sportowe.

W piątek na scenie wystąpią: Edzio, MEZO i Kasia Wilk, Tribbs oraz Andrzej Piaseczny. Natomiast w sobotę zagrają m.in Tragarze czy jako gwiazdy wieczoru - Paktofonika Orkiestra. Trzeci dzień majówki, czyli niedziela - bogaty będzie w takie atrakcje jak 10. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy czy półmaraton - nordic walking. Nie zabraknie również lunaparku, strefy gastronomicznej czy rękodzieł.

Pełny harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie Gryfińskiego Domu Kultury.