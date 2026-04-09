Martwy delfin wyrzucony na brzeg Zalewu Szczecińskiego. Skąd się tam wziął?

Martwy delfin na brzegu Zalewu Szczecińskiego. Zwierzę zauważył mieszkaniec

Przedstawiciele Gminy Stepnica przekazali informację o wyrzuceniu na plażę truchła morskiego ssaka przez wody Zalewu Szczecińskiego. Przypadkowego odkrycia dokonał jeden z okolicznych mieszkańców podczas spaceru. Odpowiednie formacje błyskawicznie odgrodziły teren wokół szczątków i oddały je do dyspozycji naukowców. Wstępne oględziny wskazują na to, że mamy do czynienia z delfinem zwyczajnym, który normalnie występuje w strefach tropikalnych oraz umiarkowanych, a w Morzu Bałtyckim praktycznie się nie pojawia.

Jak delfin zwyczajny znalazł się w Bałtyku i Zalewie Szczecińskim?

Gatunek określany jako delfin zwyczajny (Delphinus delphis) należy do najliczniejszych waleni na kuli ziemskiej, zamieszkując przeważnie cieplejsze rejony Oceanu Spokojnego, Atlantyku i Morza Śródziemnego. Nasze rodzime morze odwiedzają wyłącznie pojedyncze, kompletnie zagubione sztuki. Badacze podejrzewają, że ssaki te wpływają na polskie wody w pogoni za ławicami pożywienia lub padają ofiarą drastycznych zmian klimatycznych wpływających na morskie prądy. Pokonanie gigantycznego dystansu przez Cieśniny Duńskie oraz cały Bałtyk dowodzi, że zwierzę musiało być poważnie schorowane lub wycieńczone na długo przed dotarciem do samego Zalewu Szczecińskiego.

Błękitny Patrol WWF na miejscu. Oględziny ciała samca

Na plażę wezwano członków Błękitnego Patrolu WWF. Agnieszka Veljković zaraportowała, że znaleziono samca mierzącego blisko dwa metry i ważącego około sześćdziesięciu kilogramów. Zaawansowany proces gnicia uniemożliwił badaczom dostrzeżenie obrażeń oraz wskazanie bezpośredniego powodu zgonu, lecz jeden fakt udało się potwierdzić.

- Na pewno nie był zaplątany w sieci – podkreśliła ekspertka w rozmowie z tvnmeteo.pl.

Wpływ zmian klimatycznych na obecność delfinów w Morzu Bałtyckim

W minionych latach naukowcy notują rosnącą liczbę wizyt delfinów w basenie Morza Bałtyckiego, choć niestety przeważnie są to osobniki martwe. Eksperci upatrują winy w gwałtownych anomaliach klimatycznych, które skutecznie dezorganizują naturalne wędrówki ryb i całkowicie zmieniają nawyki morskich ssaków.

Wody Zalewu Szczecińskiego charakteryzują się bardzo niskim poziomem zasolenia oraz niewielką bazą pokarmową, co tworzy środowisko skrajnie wrogie dla takich drapieżników. Z tego powodu pojawienie się tam waleni stanowi dobitny dowód na to, że zbłąkane zwierzęta znajdowały się w krytycznym stanie zdrowotnym.

Ciało martwego ssaka trafi do stacji morskiej w Helu

O przyszłości szczątków znalezionego walenia zadecydują ostatecznie eksperci pracujący w Stacji Morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry w Helu. To właśnie do tej placówki zostanie przetransportowane truchło, aby przejść wnikliwe analizy laboratoryjne. Biolodzy po pobraniu niezbędnych próbek do testów zbadają również szanse na profesjonalne spreparowanie ciała.

Delfin w Zalewie Szczecińskim to ewenement. Naukowcy szukają odpowiedzi

Chociaż delfiny zwyczajne należą do grona najpowszechniej występujących waleni na naszej planecie, to ich fizyczna obecność na obszarze Zalewu Szczecińskiego stanowi bezprecedensowe zjawisko. Każde takie incydentalne znalezisko dostarcza biologom morskim bezcennych danych o zachodzących przemianach środowiskowych oraz ogólnej kondycji wodnych ekosystemów.

Przyszłe analizy laboratoryjne mogą ostatecznie rozwiązać zagadkę i wyjaśnić, z jakiego powodu coraz częściej obserwujemy te potężne ssaki w miejscach drastycznie oddalonych od ich tradycyjnych tras migracyjnych.

