Kozy i owce zastąpiły kosiarki. Wody Polskie stawiają na "żywe ekobrygady"

Wody Polskie rezygnują z ciężkiego sprzętu w Marwicach

Kosztowne w eksploatacji maszyny rolnicze zostały całkowicie wyeliminowane z tego obszaru, ponieważ ich ciężar negatywnie wpływał na grunt. Zastąpiła je chmara przeżuwaczy, która systematycznie skraca zieleń, a przy okazji doskonale ubija ziemię na obwałowaniach przeciwpowodziowych. Specyficzny zapach i ruch kopyt przepędzają ryjące w ziemi krety oraz nornice niszczące zabezpieczenia, co stanowi doskonałą informację, zwłaszcza że ten innowacyjny system funkcjonuje w Marwicach już drugi rok z rzędu.

Przedstawiciele szczecińskiego oddziału Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zaznaczają, że wybrano bardzo specyficzną i wytrzymałą rasę, czyli owcę świniarkę. Te stosunkowo niewielkie zwierzęta kapitalnie znoszą długotrwałą wilgoć, dlatego bez najmniejszego problemu koczują na zielonych pagórkach całymi tygodniami.

Mieszkaniec Marwic przywraca zapomnianą metodę

Jak poinformował w rozmowie z TVN24 lokalny hodowca Cezary Szczupak, powrót do wypasania zwierząt nad rzeką nie jest absolutnie żadną nowością, lecz jedynie odświeżeniem zapomnianej tradycji. Mężczyzna zdecydował się na ten krok ze względów czysto użytkowych, chociaż nie ukrywa również ogromnego przywiązania do dawnych, sprawdzonych przez przodków rozwiązań.

Gospodarz z Marwic zawarł oficjalne porozumienie z państwową instytucją, na mocy którego wypożycza Wodom Polskim potężne stado. Obecnie liczy ono równo setkę kóz i owiec zaangażowanych w codzienną ochronę infrastruktury.

Korzyści z wypasu owiec nad Odrą. Wnioski ekspertów

Administrator państwowych rzek zauważa same pozytywy płynące z obecności rogatych pomocników na brzegach Odry:

zwierzęta kopytne skutecznie wypłaszają wszystkie małe szkodniki kopiące nory,

systematyczne udeptywanie ziemi racicami wzmacnia kondycję darni ,

, zdecydowanie poprawia się różnorodność okolicznej flory,

instytucja nie musi już wynajmować drogich i głośnych maszyn spalinowych.

Słuszność tej metody potwierdzili eksperci reprezentujący krakowski Uniwersytet Rolniczy, którzy już jakiś czas temu przeanalizowali wpływ wypasu na infrastrukturę. Okazało się, że owce w żadnym stopniu nie dewastują wałów przeciwpowodziowych, lecz gwarantują im rewelacyjną stabilność.

Wody Polskie planują ekspansję owiec nad Odrą

Wszystko wskazuje na to, że Wody Polskie potraktują marwicki eksperyment jako doskonały punkt wyjścia do szerszych działań. Rozważane jest bowiem rozmieszczenie podobnych ekologicznych grup zadaniowych na pozostałych kluczowych umocnieniach rzecznych w całym województwie zachodniopomorskim.

Z informacji opublikowanych na łamach serwisu ekologia.pl wynika, że analogiczny program zadziałał perfekcyjnie na wale łączącym Krajnik z Marwicami. Przeżuwacze błyskawicznie poradziły sobie z nadmiarem niepożądanych, wybujałych chwastów, a podziemne gryzonie w popłochu opuściły zadeptywany przez nie teren.

Rogaci strażnicy wałów w Marwicach przyciągają turystów

Poza niewątpliwymi korzyściami finansowymi dla państwa i poprawą bezpieczeństwa, nietypowa inicjatywa ma jeszcze jeden ogromny atut. Stado uroczych kóz stało się niezaprzeczalnym hitem turystycznym dla okolicznych spacerowiczów. Nazywane potocznie „strażnikami wałów” zwierzęta idealnie odzwierciedlają współczesne dążenia do ochrony ważnej infrastruktury przy użyciu w stu procentach naturalnych metod.