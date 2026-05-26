ESKA RIDER SHOW 6 - za nami jedno z największych motocyklowych wydarzeń w kraju!

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00 na zielonym terenie przy ulicy Prusa i Toruńskiej.Nie brakowało rozmów z ekspertami czy prezentacji motocykli. Konkursy przebierania się na czas, trzymania opony czy zaprezentowania najgłośniejszego wydechu - napędziły wydarzenie zdrową rywalizacją.

Atrakcje dla wszystkich!

Oczywiście nie samymi motocyklami człowiek żyje, dlatego uczestnicy mogli wziąć udział w szeregu atrakcji. Dla głodomorów dostępne było foodtruckowe miasteczko, a najmłodsi bawili się w dmuchanych zamkach. Miłośnicy zagadek mieli szanse złamania kodu eskowego sejfu, gdzie do wygrania były wspaniałe nagrody!Nie zabrakło konkursów stricte motocyklowych: rozbieranie i ubieranie się z kombinezonu na czas, czy konkurs na nagłośniejszy wydech swojej maszyny. Zawody siłowe na najdłuższe trzymanie opony, podkręciły rywalizację!

Prezentacje motocykli w Eskowym "garażu"

Nie zabrakło oficjalnego oglądania maszyn i rozmów na ich temat. Porozmawiać mogliśmy z ich reprezentantami.

A byli to:

Paweł Winter, Aqua Power Szczecin - autoryzowany salon i serwis BRP, Can-Am Ryker - motocykl trójkołowy, którym można poruszać się na kat. B

Gaweł Krupecki, BMW Motorrad Bońkowscy Szczecin, S 1000 XR

Sylwia Klińska, Moto46 autoryzowany salon Yamaha w Szczecinie, Yamaha R125 Anniversary

Patryk Piasecki, Moto46 autoryzowany salon Kawasaki w Szczecinie, Kawasaki KLE500 SE

Jakub Fleszar, autoryzowany salon Royal Enfield w Szczecinie, motocykl Classic 650

Blok rozmów na wartościowe tematy

Pierwszym gościem była infuencer Madziulaczek - czyli Prawiniczka na Motocyklu. Magda jest doskonałym przykładem, że motocykle to jak najbardziej świat dla kobiet!

Kajetan Jasiczak ze swoją MOTOBANDĄ po raz pierwszy pojawili się na ERS i od teraz nie wyobrażamy sobie kolejnych edycji bez ich obecności!

Ekipa ĆPAJ ŻYCIE podzieliła się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem jazdy na dwóch kółkach.

"Alkogoogle i profilaktyka uzależnień" - ta rozmowa i prezentacja dosłownie "otworzyły oczy" na temat problemu uzależnień - głównie wśród najmłodszych. Gościem dyskusji był Andrzej Sajewski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Stanomino

Scigacz.pl - Bardzo nas cieszyła również obecność największego portalu motocyklowego w Polsce! Jak się ścigać to najlepiej z Nimi!

Rozmowy przeprowadzali Krzysztof Grobela, Michał Zaręba oraz Krzysztof Baziuniak

Pokaz ratownictwa medycznego

Medycy w bardzo realistyczny sposób zaprezentowali pokaz ratownictwa podczas zainscenizowanego przez nich wypadku samochodowym. To było coś!

Mobilne studio Radia Eska

Gośćmi studia był Krzysztof Czerwiński - Burmistrz Drawska Pomorskiego.

Nie zabrakło również rozmowy z fanatykiem motocyklowej jazdy, który opowiedział m.in o bezpieczeństwie na drodze.

Rozmowy przeprowadził Mateusz Tomaszewicz.

Nie zabrakło świetnej muzyki!

Eskowe Hity na czasie oczywiście zawitały do Drawska, a odwiedzający mogli pobawić się do dynamicznych setów granych przez DJ'a prod. Tolo. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert szczecińskiego rapera Żelu Żelsona.

Dziękujemy za obecność i do zobaczenia za rok!

Ekipa ERS.