​Porozmawiają o nowoczesnej rehabilitacji, dostępności i samodzielności

Wydarzenie rozpocznie się już 31 maja podczas Wielkiego Pikniku Pasji w Szczecinie, gdzie Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem zaprezentuje swoje stoisko i będzie rozmawiać z mieszkańcami o codzienności osób niewidomych i słabowidzących. Będzie to okazja do poznania technologii wspierających osoby z dysfunkcją wzroku, rozmów o dostępności oraz przełamywania stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Organizatorzy przygotują także gry planszowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, pokazujące, że wspólna rozrywka może być dostępna dla każdego. Chętni będą mogli również założyć opaski na oczy i spróbować zmierzyć się z prostymi zadaniami bez użycia wzroku, wykorzystując słuch, dotyk i orientację przestrzenną. Podczas pikniku obecny będzie również Krzysztof Majorek, który zaprezentuje swoje wyjątkowe obrazy przestrzenne. Jego prace pokazują, że sztukę można odbierać nie tylko wzrokiem, ale również dotykiem i wyobraźnią. To niezwykła okazja, by spojrzeć na twórczość artystyczną z zupełnie innej perspektywy i przekonać się, jak osoby niewidome mogą doświadczać sztuki.

Główna część wydarzenia odbędzie się 2 czerwca w Sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Tego dnia zaplanowano konferencję poświęconą nowoczesnej rehabilitacji, dostępności, technologiom wspierającym osoby niewidome i słabowidzące oraz wsparciu emocjonalnemu po diagnozie utraty wzroku. Prelekcje i rozmowy poprowadzą specjaliści, praktycy oraz osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością wzroku. Konferencja będzie miała przede wszystkim praktyczny charakter, zamiast skupiania się na ograniczeniach, uczestnicy usłyszą o możliwościach, samodzielności i rozwiązaniach pomagających odzyskiwać niezależność.

Trzeci dzień wydarzenia, 3 czerwca, będzie poświęcony praktycznej rehabilitacji i bezpośrednim spotkaniom z wystawcami oraz instytucjami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, technologiami wspomagającymi codzienne funkcjonowanie, a także porozmawiać z ekspertami i organizacjami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Hasło tegorocznej edycji, „Widzieć więcej!”, ma znaczenie symboliczne. Chodzi nie tylko o sam wzrok, ale także o dostrzeganie możliwości, człowieka, dostępności i potencjału osób z niepełnosprawnością wzroku. REHA ma pokazywać, że utrata wzroku nie oznacza końca aktywnego życia.

Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne. Organizatorzy zapraszają nie tylko osoby niewidome i słabowidzące, ale również ich rodziny, opiekunów, studentów, nauczycieli, seniorów oraz wszystkich mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką dostępności i rozwiązań wspierających samodzielność.

Szczecińska edycja wydarzenia odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin i jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).