Ich dom zaczął pękać. Mieszkańcy ewakuowani. Jakie będą ich dalsze losy?

Pomoc od miasta. Mieszkania zastępcze dla lokatorów przy Hożej

Władze Szczecina, reprezentowane przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, zadeklarowały pełne wsparcie dla poszkodowanych. Instytucja jest przygotowana na zapewnienie lokali zastępczych dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od formy własności, co dotyczy zarówno najemców miejskich, jak i właścicieli prywatnych mieszkań.

Sylwia Cyza-Słomska, pełniąca funkcję rzeczniczki ZBiLK, zaznacza, że pomoc dla ewakuowanych mieszkańców jest dostępna od momentu zaistnienia zagrożenia.

– Podtrzymujemy gotowość zapewnienia lokali zastępczych mieszkańcom, którzy będą tego potrzebować. Dotyczy to także osób posiadających mieszkania własnościowe - przekazała.

Dotychczas jedna z rodzin zdecydowała się na przyjęcie propozycji zastępczego mieszkania, a kolejne trzy grupy zgłosiły chęć podjęcia rozmów w tej kluczowej dla nich sprawie.

Dramatyczna ewakuacja mieszkańców z ulicy Hożej

W sobotę wieczorem rozegrał się dramat mieszkańców. Obiekt przy Hożej 9 i 11 ogrodzono ostrzegawczymi taśmami, po czym służby nakazały natychmiastowe opuszczenie budynku z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.

Ocena stanu technicznego budynku przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego była jednoznaczna i nie pozostawiała złudzeń. Stwierdzono rozległe uszkodzenia struktury, które bezpośrednio zagrażają katastrofą budowlaną.

Kamienica mieści dziewięć lokali mieszkalnych, z czego dwa są własnością gminy. Dramatyczna ewakuacja dotknęła około dwudziestu osób, które nagle musiały opuścić swoje mieszkania w obawie o własne życie.

Tymczasowe schronienie i przechowywanie dobytku dla poszkodowanych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych poszerza zakres pomocy, oferując ewakuowanym osobom nie tylko schronienie. Miasto zapewni też przestrzenie magazynowe dla zabezpieczenia osobistego dobytku poszkodowanych do czasu rozstrzygnięcia losów ich uszkodzonej kamienicy.

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– Obecnie trwa szacowanie potrzeb. Lokale zostaną udostępnione na zasadach obowiązujących lokatorów lokali komunalnych – dodaje rzeczniczka.

Przyszłość uszkodzonego budynku pod obrady radnych

Sprawą zniszczonej szczecińskiej kamienicy zajmą się radni na najbliższym posiedzeniu miejskiej komisji budownictwa. Dyskusja skoncentruje się na rozmiarach strat oraz na strategii pomocy dla osób pozbawionych domów, a także na możliwych wariantach ratowania konstrukcji obiektu.

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