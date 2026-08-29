Ewakuacja kamienicy w Szczecinie! Groźne tąpnięcie, budynek bliski zawalenia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-29 20:51

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Hożej 9 i 11 w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania. W nocy w budynku doszło do tąpnięcia, a na ścianach pojawiły się kolejne pęknięcia. Nadzór budowlany zdecydował, że ze względu na stan budynku lokatorzy nie mogą wrócić do mieszkań. Nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz. Części osób miasto zapewniło miejsca w hotelach.

Panorama Szczecina z lotu ptaka. O ewakuacji kamienicy przy ulicy Hożej przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Kapitel/ CC BY-SA 4.0

Tąpnięcie w kamienicy w Szczecinie. Mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów

Dramat mieszkańców kamienicy przy ul. Hożej w Szczecinie! Problemy nie pojawiły się nagle. Jak podaje Radio Szczecin, mieszkańcy od wielu miesięcy alarmowali, że stan budynku się pogarsza. Na ścianach pojawiały się pęknięcia.

Sytuacja stała się poważna w nocy z piątku na sobotę. Według mieszkańców doszło wtedy do tąpnięcia. Część lokatorów zaczęła wynosić z mieszkań swoje rzeczy.

– Wstajemy w nocy i obserwujemy pęknięcia, jak wyglądają, czy się poszerzają. I nastąpił już taki moment krytyczny, że natychmiastowa decyzja. Nie wiemy gdzie, ale wychodzimy – mówił Radiu Szczecin jeden z mieszkańców.

- Nie mamy dobrych wieści dla mieszkańców. Ten budynek będzie musiał zostać opróżniony i wyłączony z użytkowania. Pomiary geodezyjne oraz obliczenia wskazują, niestety, że to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej. Nie wiemy dokładnie, kiedy – powiedział cytowany przez PAP Mariusz Czasnojć, główny specjalista w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Nadzór budowlany zakazał powrotu do domów

Na miejscu pojawili się specjaliści i służby. Rzeczoznawca potwierdził, że doszło do tąpnięcia. Sprawdzano również, czy i o ile budynek się odchylił.

Ostatecznie nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy muszą opuścić kamienicę i nie mogą na razie wrócić do swoich lokali. Budynek przy Hożej 9 i 11 ma dwie klatki, ale stanowi jedną konstrukcję.

Według RMF FM miasto zapewniło miejsca w hotelach dla 12 mieszkańców. Pozostali znaleźli nocleg we własnym zakresie, między innymi u rodzin. Większość mieszkań w budynku jest własnościowa, a dwa lokale należą do miasta.

Mieszkańcy twierdzą, że do pogarszania się stanu kamienicy mogły przyczynić się drgania związane z ruchem na pobliskiej drodze. Powołują się na zamówioną przez siebie ekspertyzę. Dokładne przyczyny problemów z budynkiem będą jednak wymagały wyjaśnienia.

Sonda
Popierasz wprowadzenie nocnej prohibicji w Szczecinie?
Znane budynki w Szczecinie - przy których ulicach są położone?
Pytanie 1 z 10
Hanza Tower
Deweloper i zakon wyrzucają lokatorów z kamienicy
Szczecin
Kamienica