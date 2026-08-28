Masowe zatrucie dzieci w Świnoujściu! Dwanaścioro jest w szpitalu

Zatrucie dzieci w Świnoujściu. 12 osób trafiło do szpitali

Dwanaścioro dzieci w szpitalu po zatruciu nad morzem! Do zdarzenia doszło w piątek, 28 sierpnia, w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Pomocy medycznej potrzebowała grupa dzieci. Na miejsce natychmiast wysłano cztery zespoły ratownictwa medycznego.

Ratownicy zastali 12 poszkodowanych. Były to dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Na szczęście wszystkie były przytomne, a ich stan był stabilny. Ratownicy udzielili im pomocy, a następnie zdecydowano o przewiezieniu całej grupy do szpitali.

– Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. pacjenci byli przytomni a ich stan był stabilny. wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali – mówi Radiu ESKA Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do zatrucia dzieci w ośrodku w Świnoujściu

Na razie nie podano, co dokładnie doprowadziło do zatrucia dzieci ani jakie objawy wystąpiły u poszkodowanych. Nie wiadomo również, czy wszystkie osoby jadły wcześniej ten sam posiłek i czy przyczyną zdarzenia mogło być zatrucie pokarmowe.

Z informacji przekazanych przez ratowników wynika, że żadne z dzieci w chwili udzielania pomocy nie znajdowało się w stanie zagrażającym życiu. Wszyscy poszkodowani zostali jednak zabrani do szpitali, gdzie mogą przejść dalsze badania i pozostać pod obserwacją lekarzy.

Okoliczności zatrucia oraz jego dokładna przyczyna wymagają wyjaśnienia.

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