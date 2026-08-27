Legendarny „DAF Bull” i Kamena Rally Team podbiły szczecińską Łasztownię! Finał „Dakar on Tour” przed startem Baja Poland

Pustynna legenda na wyciągnięcie ręki

Wizyta Kamena Rally Team w Szczecinie była ostatnim, niezwykle wyczekiwanym przystankiem tegorocznego tournée „Dakar on Tour”. Fani motoryzacji tłumnie przybyli na Łasztownie, by z bliska podziwiać unikalną, liczącą ponad 40 lat ciężarówkę, którą polska załoga sięgnęła po historyczne zwycięstwo w klasyfikacji ciężarówek prestiżowego rajdu Dakar Classic.Potężny pojazd napędzany dwoma silnikami o łącznej mocy około 800 KM robił piorunujące wrażenie. Obok „The Bulla” zaprezentowano również rajdowe pojazdy marki Polaris znane z pucharowych zmagań oraz ekspozycję partnerską.

Atrakcje, autografy i dawka dakarowych opowieści

Wydarzenie na Łasztowni przyciągnęło całe rodziny oraz wiernych kibiców sportów terenowych. Odwiedzający strefę mogli nie tylko z bliska obejrzeć rajdowy sprzęt, ale także:Zdobyć autografy i porozmawiać z członkami Kamena Rally Team,Posłuchać niesamowitych, mrożących krew w żyłach opowieści z dakarowych tras,Skorzystać ze specjalnie przygotowanych stref partnerów zespołu, pełnych interaktywnych atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych i starszych fanów szybkich wrażeń.

Prosto z Łasztowni na trasę Baja Poland

Szczeciński przystanek zakończył ogólnopolską trasę promocyjną, jednak emocje związane z obecnością zespołu w regionie wcale nie gasną. Finał „Dakar on Tour” płynnie przechodzi w kolejne święto motorsportu.Już od dzisiaj legendarny DAF „The Bull” oraz ekipa Kamena Rally Team przenoszą się na oficjalną bazę serwisową, gdzie rozpoczną przygotowania do startu w tegorocznej edycji AKPOL Baja Poland. Tam potężna ciężarówka ponownie pokaże się w akcji jako pojazd funkcyjny, przecierając szlaki przed startującymi w rajdzie załogami.