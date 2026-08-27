Poważne utrudnienia czekają pasażerów w Szczecinie!

To po tym jak pod nawierzchnią torowiska wykryto uszkodzenia.

Jak się okazuje, awaria jest poważna. Podczas robót przy torowisku zauważono ubytki ziemi. Prace naprawcze potrwają do najbliższego poniedziałku. W związku z tym, z obsługi wyłączone zostaną przystanki - Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo. Tramwajowa dwójka kursować będzie od jutra na trasie Turkusowa - Las Arkoński, a jedenastka od Ludowej do placu Gałczyńskiego

Dokładny rozkład jazdy znajdziecie na stronie ZDiTM-u.

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