Poważne utrudnienia czekają pasażerów w Szczecinie!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-08-27 11:19

Wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Rondo Giedroycia – Dworzec Niebuszewo.

Tramwaj Szczecin
Autor: Grzegorz Kluczyński

To po tym jak pod nawierzchnią torowiska wykryto uszkodzenia.

Jak się okazuje, awaria jest poważna. Podczas robót przy torowisku zauważono ubytki ziemi. Prace naprawcze potrwają do najbliższego poniedziałku. W związku z tym, z obsługi wyłączone zostaną przystanki - Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo. Tramwajowa dwójka kursować będzie od jutra na trasie Turkusowa - Las Arkoński, a jedenastka od Ludowej do placu Gałczyńskiego

Dokładny rozkład jazdy znajdziecie na stronie ZDiTM-u.

Nowe tramwaje w Szczecinie

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