W tym mieście żyje się najlepiej w Polsce. Wielka detronizacja w rankingu

Wielkie przetasowanie w rankingu najlepszych miast do życia

Business Insider Polska opublikował najnowszą odsłonę rankingu najlepszych miast do życia. Porównano w nim 16 miast – po jednym z każdego województwa – na podstawie danych opisujących sytuację w połowie 2026 roku.

Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce.

W poprzedniej edycji zestawienia pierwszym miejscem dzieliły się Poznań i Rzeszów. Teraz żadne z tych miast nie znalazło się nawet na podium. Poznań spadł na czwartą pozycję, natomiast Rzeszów zaliczył jeszcze większy zjazd – o sześć miejsc. Na szczycie natomiast - ku zdziwieniu wielu - pojawił się Szczecin.

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Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

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Szczecin najlepszym miastem do życia w Polsce

Zwycięzcą najnowszej edycji został Szczecin. To ogromny sukces stolicy województwa zachodniopomorskiego, ponieważ jeszcze w poprzednim zestawieniu miasto plasowało się dopiero na ósmym miejscu. Teraz po raz pierwszy w historii rankingu Business Insidera znalazło się na samym szczycie.

Skala awansu robi wrażenie również po spojrzeniu na wyniki poszczególnych kategorii. W sześciu analizowanych obszarach Szczecin poprawił swoje pozycje łącznie aż o 17 miejsc i w żadnym nie wypadł gorzej niż pół roku wcześniej. Szczególnie duża zmiana nastąpiła w statystykach dotyczących przestępczości. W poprzedniej edycji miasto było pod tym względem ostatnie, natomiast obecnie awansowało na szóste miejsce. Poprawiła się także jego pozycja pod względem dostępności lekarzy.

Zaskakujący lider - Szczecin

Pozycja Szczecina w tegorocznym rankingu jest mocna, to pewne. Miasto uzyskało 34 punkty, podczas gdy drugi w zestawieniu Lublin miał ich 40. Co ważne, w rankingu im niższa suma punktów, tym lepszy wynik – są one bowiem sumą pozycji zajmowanych przez miasto w sześciu analizowanych kategoriach.

Tegoroczne zwycięstwo można więc uznać za jedną z największych niespodzianek w historii zestawienia. Szczecin w ciągu pół roku przeszedł drogę z ósmej pozycji na pierwszą, wyprzedzając miasta, które w poprzednich edycjach regularnie znajdowały się w ścisłej czołówce.