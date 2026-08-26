Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Powstał nowy ranking

Decydując się na przeprowadzkę, bierzemy pod uwagę znacznie więcej aspektów niż tylko atrakcyjne zarobki i szerokie perspektywy zawodowe. Równie istotne są koszty zakupu mieszkania, poczucie bezpieczeństwa, czystość środowiska naturalnego oraz łatwość w dostępie do lekarzy. Te wszystkie elementy zostały szczegółowo przenalizowane w świeżym zestawieniu stworzonym przez Business Insider Polska, które oceniło standard życia w 16 polskich miastach reprezentujących poszczególne województwa.

Najlepsze miasta do życia w Polsce w 2026 roku. Przedstawiamy nowy ranking

Najświeższa publikacja portalu Business Insider obrazuje realia z połowy 2026 roku. Twórcy raportu poddali ocenie sześć kluczowych wskaźników: stopę bezrobocia, średnią płacę, stosunek cen nieruchomości do generowanych dochodów, dostęp do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, statystyki dotyczące przestępczości i poziom zanieczyszczenia powietrza. W tym celu sięgnięto po wiarygodne informacje pochodzące między innymi z Głównego Urzędu Statystycznego, NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz bazy serwisu Morizon.

Co ważne, wynik każdego miasta jest sumą miejsc zajętych w sześciu kategoriach. Oznacza to, że najniższa łączna punktacja gwarantuje najwyższą pozycję w ogólnym podsumowaniu. Całościowe zestawienie można sprawdzić w poniższej galerii zdjęciowej.

Dalsza część artykułu znajduje sie pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

17

Duże przetasowania w pierwszej dziesiątce

Tegoroczna edycja dostarczyła wielu niespodzianek, a w tabeli można zaobserwować drastyczne obniżenie notowań niektórych faworytów. Wyraźnym przykładem jest sytuacja Rzeszowa, który jeszcze w końcówce 2025 roku dzielił fotel lidera z Poznaniem, a obecnie obsunął się w dół aż o sześć miejsc. Złożyły się na to przede wszystkim mniej korzystne odczyty dotyczące jakości powietrza.

Zniżkowały również Katowice, lądując na ósmej pozycji, co jest ich najsłabszym rezultatem w dziejach tego opracowania. Swój status obniżyła też Warszawa. Polska stolica, która w poprzednim rozdaniu wywalczyła piątą pozycję, teraz osunęła się na miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki. Głównymi mankamentami tego miasta są horrendalnie drogie lokale mieszkalne w zestawieniu z pensjami, długi czas oczekiwania na wizyty u specjalistów w placówkach publicznych i dość duża przestępczość.