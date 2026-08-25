Szczecinie ponownie stanie się sercem światowego motorsportu

Główna baza rajdu oraz park serwisowy zlokalizowane będą przy Enea Arenie w Szczecinie.

Święto motorsportu rozpocznie się w piątek. Po rannym odcinku testowym na trasie Dobra - Wołczkowo, o 17:20 wystartuje 8-km prolog z Głębokiego do ul. Zawadzkiego.Prawdziwą gratką dla kibiców będzie wieczór - po rocznej przerwie uroczysta ceremonia startu powraca na szczecińskie Wały Chrobrego o godzinie 20:00. To tam czołowi kierowcy wybiorą pozycje startowe do pierwszego etapu i spotkają się z fanami.

Kluczowy etap odbędzie się w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko w sobotę. Załogi dwukrotnie pokonają niemal 150-kilometrową próbę - starty o 9:15 oraz 13:40. W tym roku trasa na Poligonie Drawskim została zmodyfikowana - ubyło ostrych zakrętów, przez co przejazdy będą jeszcze szybsze. Wyższa prędkość wymusi na nawigatorach błyskawiczne podejmowanie decyzji, bo przy dużych tempach każdy błąd w roadbooku kosztuje cenny czas.

W niedzielę rywalizacja powróci pod Szczecin. Zawodnicy zmierzą się na 26-kilometrowym odcinku Sławoszewo – Wołczkowo – Szczecin - przejazdy o 9:05 i 13:05. Zwycięzców poznamy podczas ceremonii podium o 14:30 przed Enea Areną.

Harmonogram:

Piątek, 28 sierpnia

10:00-14:00 – Odcinek testowy (Dobra – Wołczkowo)

Od 17:20 – Odcinek specjalny: Prolog (Głębokie – ul. Zawadzkiego, Szczecin, 8,85 km)

Od 20:00 – Ceremonia startu i wybór pozycji startowych (Wały Chrobrego, Szczecin)

Sobota, 29 sierpnia

Od 9:15 – Odcinek specjalny 1: Poligon Drawski (149,75 km)

Od 12:25 – Serwis A: 45 min. - Drawsko Pomorskie

Od 13:40 – Odcinek specjalny 2: Poligon Drawski (149,75 km)

Od 16:15 – Serwis B: 45 min. - Drawsko Pomorskie

UWAGA! Sobotnie odcinki specjalne na Poligonie Drawskim będą niedostępne dla kibiców. Oddalony park serwisowy w Drawsku Pomorskim będzie dostępny dla publiczności.

Niedziela, 30 sierpnia

Od 9:05 – Odcinek specjalny 3: Sławoszewo – Wołczkowo – Szczecin (26,08 km)

Od 11:20 – Serwis C: 60 min. (Strzelnica Garnizonowa w rejonie ulic Szafera i Szerokiej, Szczecin)

Od 13:05 – Odcinek specjalny 4: Sławoszewo – Wołczkowo – Szczecin (26,08 km)

14:30 – Ceremonia podium i wręczenie pucharów (Enea Arena, Szczecin)