Ekologia, kulinarne show i koncert legendy polskiego rocka

Harmonogram wydarzenia

14:30 – Start warsztatów kulinarnych z Jarkiem „Jajo” Grudą

14:30 – Warsztaty ekologiczne dla dzieci („Lovelasy” oraz „Mądra Sova”)

15:00 – Strefa animacji i atrakcji „Disney Family”

19:00 – Before z DJ-em Radia ESKA / Strefa ESKA Summer City

20:00 – Koncert gwiazdy wieczoru: Happysad (25-lecie zespołu)

21:30 – 24:00 – After z DJ-em Radia ESKA

Warsztaty kulinarne z Jarkiem „Jajo” Grudą

Finalista 7. edycji programu „Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia” poprowadzi zajęcia z przygotowywania ekskluzywnych śniadań (m.in. jajka po turecku i tost nowojorski z łososiem gravlax).

Warsztaty ekologiczne dla dzieci

Warsztaty entomologiczne „Lovelasy” to interaktywne spotkanie ze światem owadów, oglądanie preparatów pod mikroskopem oraz malowanie gipsowych odlewów.

Warsztaty pszczelarskie „Mądra Sova” to poznawanie życia pszczół, pokaz ula wielkopolskiego, przymierzanie stroju pszczelarza, degustacja miodów oraz samodzielne wykonywanie świeczek z plastra wosku.

Disney Family – strefa atrakcji i animacji

Na najmłodszych czekać będą bańki mydlane XXL i dymne, brokatowe tatuaże, modelowanie balonów, zabawy kreatywne oraz specjalna strefa malucha.

Stoiska edukacyjne i partnerzy

Przez całe popołudnie odwiedzać będzie można stoiska informacyjno-edukacyjne: Nadleśnictwo Nowogard, Zespół Parków Krajobrazowych, Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie oraz marka Oriflame.

Oprawa muzyczna i koncert Happysad

O wakacyjną atmosferę i oprawę muzyczną przed i po koncercie zadba ekipa ESKA SUMMER CITY oraz DJ Radia ESKA.

Głównym punktem wieczoru będzie koncert zespołu Happysad, który na scenie w Nowogardzie będzie świętować 25-lecie działalności. Podczas występów na żywo usłyszymy kultowe utwory, takie jak „Zanim pójdę”, „Łydka”, „Mów mi dobrze”, „Taką wodą być” i „Wszystko jedno”.

Wstęp jest całkowicie darmowy, więc bierzcie rodzinę, znajomych i wpadajcie na plażę.

Projekt finansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z Klimatem FEPZ 2.12 - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021/27.