Podniebne emocje i radiowa energia: Patrol ESKA Summer City na Pikniku Lotniczym w Trzebiczu Nowym!

Niebo pełne maszyn

Główną atrakcją wydarzenia były widowiskowe prezentacje oraz loty widokowe. Uczestnicy pikniku z zapartym tchem obserwowali majestatyczne maszyny, które opanowały tutejsze niebo i płytę lotniska. Na miejscu można było z bliska zobaczyć:

Samoloty – zarówno nowoczesne, jak i klasyczne konstrukcje,

Helikoptery – przyciągające uwagę miłośników techniki wojskowej i cywilnej,

Awionetki oraz zwinne motolotnie, które idealnie sprawdzały się podczas podniebnych podróży.

Pomarańczowa strefa ze Szczecina

W samym środku piknikowego szaleństwa zameldował się wyczekiwany patrol ESKA Summer City, który przyjechał na wydarzenie prosto ze Szczecina. Charakterystyczna, pomarańczowa strefa błyskawicznie stała się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na całym lądowisku.

Połączenie ryczących silników, pięknej pogody i niespożytej energii szczecińskiego patrolu sprawiło, że tegoroczny piknik w Trzebiczu Nowym na długo zapadnie w pamięci wszystkich odwiedzających