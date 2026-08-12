9-letni chłopiec wyciągnięty z basenu przeciwpożarowego w Szczecinie przebywa w śpiączce farmakologicznej

Specjaliści zadecydowali o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej, w której nadal przebywa. Dziewięciolatek jest zaintubowany, wymaga wspomagania oddechu przy użyciu respiratora i hospitalizowany jest na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Na tym etapie specjaliści nie wypowiadają się na temat rokowań - - mówi Magdalena Knop rzecznik szpitala.

Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę [08.08], gdy dwóch braci w wieku 9 i 11 lat wpadło do zbiornika z wodą. Dzieci zostały wyciągnięte przez świadków. Stan drugiego z chłopców jest dobry.

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