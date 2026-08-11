Sędzia Paweł B. stracił immunitet i usłyszał zarzuty. Odpowie za jazdę autem po pijaku!

Policja zatrzymała pijanego kierowcę. Autem kierował sędzia!

Sędzia Paweł B., przewodniczący III Wydziału Karnego SO w Szczecinie, został zatrzymany, kiedy w niedzielę wieczorem (9 sierpnia) jechał BMW z Gryfina drogą wojewódzką nr 120 w kierunku Wełtynia. - Około godziny 21:30 przypadkowy świadek powiadomił policję o podejrzeniu, że kierujący ww. samochodem może znajdować się pod wpływem alkoholu - poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Po zatrzymaniu pojazdu przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie okazało się, że kierowca faktycznie może być pijany. - Według policjantów, od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu, a jego zachowanie wskazywało na stan nietrzeźwości - zaznaczył prok. Nowak.

Badanie alkomatem wykazało 2,1 promila alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy PK, Paweł B. został zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala w Gryfinie na badania krwi. Badania chemiczno-toksykologiczne wykazały odpowiednio 1,81 promila oraz 1,61 promila alkoholu etylowego we krwi mężczyzny.

Sędzia pozbawiony immunitetu

- Sprawa została przejęta do dalszego prowadzenia przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Dziś (11 sierpnia - red.) prokurator skierował do Sądu Najwyższego wniosek na wyrażenie zgody na pociągnięcie Pawła B. do odpowiedzialności karnej. Wniosek ten został rozpoznany zgodnie z przepisami w trybie przyspieszonym. Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, a więc uchylił mu immunitet - przekazał we wtorek po południu (11 sierpnia) w rozmowie z Radiem Eska prok. Przemysław Nowak.

Co więcej, Sąd Najwyższy zawiesił Pawła B. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania oraz obniżył o 50 proc. wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia.

Sędzia usłyszał zarzut

- Niezwłocznie po uzyskaniu zgody prokurator przedstawił Pawłowi B. zarzut prowadzenia 9 sierpnia 2026 roku samochodu w stanie nietrzeźwości - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej.

Jak dodał, po przedstawieniu zarzutu prokurator przesłuchał sędziego w charakterze podejrzanego. Paweł B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Sędziemu grozi teraz grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów.

- Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10 000 zł. Prawo jazdy Pawła B. zostało zatrzymane, a należący do niego samochód tymczasowo zajęty - przekazał prok. Nowak.

Pilne posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego

Prokuratura Krajowa poinformowała, że o zatrzymaniu sędziego SO w Szczecinie „niezwłocznie” powiadomiony został prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który „miał prawo nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego”. Z prawa tego nie skorzystał.

Prok. Nowak przypomniał, że sąd dyscyplinarny, rozpatrując wniosek o uchylenie sędziowskiego immunitetu, podejmuje stosowną uchwałę nie później niż 24 godziny od wpłynięcia wniosku. - Uchwała zezwalająca na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna. Powyższy tryb został zastosowany w niniejszej sprawie - podsumował prok. Nowak.

Wcześniej Sąd Okręgowy w Szczecinie poinformował PAP, że prezes SO Grzegorz Kasicki w poniedziałek, po otrzymaniu pisma z prokuratury ws. zatrzymanego sędziego Pawła B., pilnie zwołał posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego, które „pozytywnie zaaprobowało zamiar zarządzenia przerwy w czynnościach sędziego”. Prezes zdecydował o maksymalnej, dopuszczalnej przepisami sankcji: przerwa na okres jednego miesiąca „lub do czasu decyzji sądu dyscyplinarnego”.

Prezes SO w Szczecinie poinformował również, że 11 sierpnia „w godzinach porannych” wszczął procedurę odwołania sędziego z funkcji przewodniczącego wydziału.

Prezes Kasicki podkreślił, że od zatrzymania „nie miał żadnego kontaktu z sędzią”. Wyjaśnił również, że Paweł B. przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Zawieszenie sędziego w obowiązkach oznacza, że prowadzone przez niego sprawy zostaną rozlosowane między pozostałych sędziów SO w Szczecinie i będą musiały toczyć się od początku.

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