Kompletnie pijana nauczycielka przyszła do pracy. Miała pod opieką grupę dzieci. Grozi jej 5 lat więzienia

60-letnia pedagog zajmowała się kilkunastoosobową grupą małoletnich.

Kobieta wydmuchała aż 0,82 mg/l alkoholu.

Nauczycielka nie kwestionowała swojej winy. Może spędzić za kratkami nawet 5 lat.

Pijana pedagog w Szczecinie. Miała pod opieką kilkanaścioro dzieci

Do bulwersującego incydentu doszło na początku 2026 roku. W jednej z placówek edukacyjnych na terenie Szczecina 60-letnia pedagożka przyszła na lekcje w stanie silnego upojenia alkoholowego, by zajmować się grupą kilkunastu uczniów. Z ustaleń śledczych jasno wynika, że stan kobiety nie pozwalał jej na odpowiedzialne zajmowanie się dziećmi.

Badanie trzeźwości potwierdziło najgorsze przypuszczenia, wykazując 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co daje wynik na poziomie około 1,7 promila. Śledczy zakwalifikowali to zachowanie jako stworzenie realnego zagrożenia dla życia i zdrowia bezbronnych dzieci, które miały znajdować się pod jej rzekomą opieką.

Sprawa pijanej nauczycielki trafia do sądu. Grozi jej więzienie

Akt oskarżenia w tej sprawie został już sporządzony przez Prokuratora Rejonowego Szczecin-Zachód. Dokumenty trafiły do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. 60-latka usłyszała zarzuty z art. 160 § 2 Kodeksu karnego, odpowiadając za narażenie podopiecznych na bezpośrednie niebezpieczeństwo, co stanowi bardzo poważne naruszenie obowiązków.

Kobieta w trakcie przesłuchania nie próbowała się tłumaczyć ani unikać odpowiedzialności. Szybko przyznała się do winy przed prokuratorem. Według zebranych materiałów, oskarżona nigdy wcześniej nie weszła w konflikt z prawem i nie widnieje w rejestrach karnych.

Dalszy los kobiety jest teraz w rękach wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 160 § 2 Kodeksu karnego, za tego typu przestępstwo przewidziana jest kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w najbliższych miesiącach.