Podwójne ostrzeżenia IMGW dla Polski. Burze z gradem i męczący upał uderzą w 12 województw

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Zagrożonych jest 12 województw

Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, opolskim i dolnośląskim.

IMGW przewiduje, że burzom będą towarzyszyć opady deszczu wynoszące od 20 do 35 mm. Wiatr może rozpędzić się w porywach do 85 km/h, a w niektórych miejscach może spaść również grad. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek, 31 sierpnia, od godz. 10.30 do północy.

Burze nie są jedynym zagrożeniem pogodowym w kraju. Dla części województw lubelskiego i podkarpackiego IMGW ogłosił także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Temperatura może osiągnąć tam 30 stopni Celsjusza. Alerty związane z upałem obowiązywały w poniedziałek między godz. 14 a 17.

Alert RCB w Małopolsce. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa

O nadchodzących niebezpiecznych zjawiskach ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomość z alertem RCB otrzymały osoby znajdujące się na terenie województwa małopolskiego.

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– Pogoda: dziś (31.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni – brzmi komunikat RCB.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia jest wydawane, gdy prognozowane są niebezpieczne zjawiska, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. W czasie burzy należy unikać otwartej przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i tarasach, a także nie pozostawiać samochodów pod drzewami.