Kto zmodernizuje trasę ze Szczecina do Berlina? Wpłynęło kilkanaście ofert

Najtańsza propozycja o kilkadziesiąt milionów wyższa od założeń

W piątek 28 sierpnia PKP Polskie Linie Kolejowe przystąpiły do otwarcia ofert w przetargu dotyczącym modernizacji fragmentu trasy od granicy z Niemcami do stacji Szczecin Gumieńce. Z informacji przekazanych przez „Wyborczą” wynika, że chętnych nie brakowało – swoje zgłoszenia przesłało jedenaście firm i konsorcjów.

Zamawiający przeznaczył na ten cel 894,5 miliona złotych brutto. Z kolei najtańsza oferta, złożona przez konsorcjum Trakcja–SBM, wynosi 958,3 miliona złotych. Oznacza to przekroczenie budżetu o niespełna 64 miliony złotych. Jest to najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych propozycji, co stwarza realną szansę na podpisanie umowy, pod warunkiem zwiększenia puli dostępnych środków finansowych.

Co zostanie zrobione w ramach przebudowy?

Zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach przetargowych, zaplanowane prace obejmą szereg istotnych zmian:

dobudowanie drugiego toru oraz renowację obecnego,

całkowitą elektryfikację trasy prowadzącej do granicy,

postawienie dwóch wiaduktów przy ulicach Cukrowej i Do Rajkowa,

przebudowę stacji Szczecin Gumieńce,

utworzenie nowej stacji w Kołbaskowie i przystanków zlokalizowanych w Przecławiu oraz Warzymicach.

Realizacja tych działań jest kluczowa dla zwiększenia płynności ruchu, skrócenia czasu podróży do stolicy Niemiec oraz udrożnienia trasy prowadzącej do portów znajdujących się w Szczecinie i Świnoujściu.

Rozszerzenie prac może znacząco zwiększyć koszty

W przetargu uwzględniono również dodatkowe elementy, które PKP PLK może zrealizować, korzystając z prawa opcji. Główny z nich dotyczy fragmentu łączącego stacje Szczecin Główny i Szczecin Gumieńce, gdzie zaplanowano budowę przystanku Szczecin Pomorzany Pętla. Ten właśnie odcinek stanowi obecnie największą przeszkodę dla płynnego ruchu miejskiego i przewozu towarów. Inne dodatkowe zadania to instalacja urządzeń sterujących ruchem oraz techniczne zintegrowanie wszystkich nowych systemów.

W przypadku wyboru najtańszej propozycji i zdecydowania się na pełny wariant opcjonalny, całkowity koszt przedsięwzięcia wzrośnie do ponad 1,1 miliarda złotych brutto.

Strategiczne znaczenie dla sojuszu wojskowego

Kolejowe połączenie między Szczecinem a Berlinem odgrywa istotną rolę nie tylko w transporcie pasażerskim. Jest to również jeden z kluczowych szlaków dla transportów wojskowych w ramach struktur NATO, ułatwiający dotarcie na wschodnią flankę. Przebudowa tej linii znacznie usprawni przerzut ciężkiego sprzętu i wzmocni potencjał logistyczny całego sojuszu.

Dla osób podróżujących pociągami realizacja tego projektu przyniesie szereg korzyści: pojawią się nowe przystanki, wzrośnie przepustowość trasy, a pociągi będą mogły osiągać prędkość do 160 kilometrów na godzinę. Dzięki temu czas przejazdu ze Szczecina do Berlina ma się skrócić do około półtorej godziny.

Termin sfinalizowania umowy

Jak podaje „Wyborcza”, zarządca infrastruktury planuje podpisanie umowy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2027 roku. Zanim to jednak nastąpi, spółka musi zrealizować kilka kroków:

dokonać ostatecznego wyboru wykonawcy,

rozpatrzyć ewentualne odwołania uczestników przetargu,

pozyskać dodatkowe środki w wysokości co najmniej 63 milionów złotych,

a jeśli zdecyduje się na pełny wariant inwestycji – zabezpieczyć ponad 205 milionów złotych.

U sąsiadów prace już trwają, ale z poślizgiem

Podczas gdy w Polsce inwestycja znajduje się dopiero w fazie początkowej, Niemcy od 2021 roku prowadzą przebudowę 50-kilometrowego odcinka między Angermünde a granicą państwa. Zakres ich prac obejmuje elektryfikację, przywrócenie dwutorowego ruchu, a także renowację stacji w Casekow, Schönow, Petershagen i Tantow oraz budowę nowego peronu w Passow. Podobnie jak w Polsce, trasa u naszych zachodnich sąsiadów również jest przygotowywana do prędkości 160 km/h.

Komunikacja zastępcza zamiast pociągów pod koniec 2026 roku

Przebudowa po obu stronach granicy spowoduje, że od grudnia 2026 roku ruch pociągów między Polską a Niemcami na tym odcinku zostanie całkowicie wstrzymany. W tym czasie pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusów zastępczych.

Warto zauważyć, że pociągi na trasie łączącej Szczecin z Angermünde nie kursują już od dłuższego czasu, zmuszając podróżnych do korzystania z transportu kołowego. Wkrótce dołączy do tego również zawieszenie połączeń kolejowych do miejscowości Löcknitz. Regularny ruch pociągów zostanie przywrócony dopiero po zakończeniu wszystkich niezbędnych robót.

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