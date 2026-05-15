Nowy system rezerwacji hotelu Gołębiewski w Pobierowie zdradza szczegóły. Oferta przypomina tureckie kurorty

Uruchomienie panelu rezerwacyjnego hotelu Gołębiewski w Pobierowie ujawniło wiele ciekawych informacji. Zamiast standardowej oferty obejmującej nocleg ze śniadaniem i dostępem do basenu, gigant stawia na zintegrowany model wypoczynku. Propozycja ta mocno nawiązuje do popularnych zagranicznych kurortów funkcjonujących w systemie all inclusive, oferując gościom kompleksowo zaplanowany pobyt. O czym konkretnie mowa? O tym poniżej.

Wakacyjny harmonogram w Pobierowie. Aktywności od świtu do zmierzchu

Z informacji zamieszczonych na witrynie kompleksu wynika, że goście nie będą narzekać na nudę. Obiekt przygotował bardzo bogaty program animacyjny, zapewniając atrakcje od rana do późnych godzin wieczornych, przez wszystkie dni w tygodniu. Turyści nie będą musieli więc martwić się o organizację wolnego czasu w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia.

W codziennym planie zajęć przewidziano między innymi poranną gimnastykę na plaży, rozmaite aktywności plenerowe i gry zespołowe. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach, w tym z druku 3D, a także w rodzinnych animacjach.

Dodatkowo zaplanowano tańce w wodzie oraz wieczorne imprezy rozrywkowe. Ten model obsługi, przypominający wakacyjne resorty w Turcji czy Egipcie, ma zapewnić wczasowiczom w pełni zorganizowany wypoczynek. Czy taki format przyjmie się na polskim wybrzeżu? Przyszłość pokaże.

Gołębiewski w Pobierowie to nowa jakość wypoczynku w Polsce?

Wszystko wskazuje na to, że potężny kompleks w Pobierowie nie zamierza rywalizować z nadbałtyckimi pensjonatami. Jego ambicją jest raczej przyciągnięcie klientów zainteresowanych wyjazdami do zagranicznych kurortów. Trudno nie zauważyć, że pod kątem rozmachu i ilości zorganizowanych aktywności, będzie to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków wypoczynkowych w kraju.

Wakacje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje ruszają

Rezerwacje na pobyt w pobierowskim gigancie startują już 15 maja. Na stronie internetowej obiektu pojawiła się zakładka rezerwacyjna, jednakże na ten moment brakuje w niej oficjalnego cennika. Przyszli goście muszą więc jeszcze chwilę poczekać na poznanie kosztów pobytu w luksusowym resorcie.